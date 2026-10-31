به گزارش خبرنگار مهر، محسن ابراهیمی ظهر شنبه در همایش روز جهانی غذا و دارو اظهار کرد: بر اساس آمارهای مطرح‌شده، حدود ۱۳ درصد مواد غذایی در مراحل پس از تولید و پیش از رسیدن به قفسه فروشگاه‌ها از بین می‌رود و در مرحله مصرف نیز حدود ۱۹ درصد دیگر هدر می‌رود.

وی با بیان اینکه کاهش ضایعات غذایی می‌تواند نقش مهمی در بهره‌وری منابع و بهبود دسترسی جامعه به مواد غذایی داشته باشد، افزود: جلوگیری از هدررفت محصولات علاوه بر کاهش هزینه‌های اقتصادی، امکان استفاده بهتر از ظرفیت‌های تولیدی و منابع موجود را فراهم می‌کند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با اشاره به شعار روز جهانی غذا و تأکید آن بر نوآوری در نظام غذایی اظهار کرد: استفاده از علم، فناوری و روش‌های نوین باید در تمام مراحل تولید، فرآوری، نگهداری و مصرف مواد غذایی مورد توجه قرار گیرد تا ضمن ارتقای کیفیت محصولات، سلامت مصرف‌کنندگان نیز تضمین شود.

ابراهیمی سلامت نیروی انسانی را از پایه‌های توسعه جامعه دانست و گفت: دستیابی به جامعه‌ای توسعه‌یافته بدون برخورداری از نیروی انسانی سالم امکان‌پذیر نیست و تغذیه مناسب یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر سلامت افراد به شمار می‌رود.

وی افزود: تأمین غذای سالم و باکیفیت مسئولیتی مشترک میان دستگاه‌های اجرایی، تولیدکنندگان، کشاورزان و فعالان صنایع غذایی است و همه بخش‌های مرتبط باید در مسیر ارتقای کیفیت محصولات و حفظ سلامت جامعه ایفای نقش کنند.

تسهیل صدور مجوزها و تقویت نظارت بر کیفیت مواد غذایی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان با تشریح اقدامات این دانشگاه در حوزه غذا و دارو اظهار کرد: کاهش بروکراسی اداری و تسریع در فرآیندهای ارائه خدمات و صدور مجوزها از جمله اقداماتی بوده که در دستور کار قرار گرفته و در بسیاری از موارد، مجوزهای مربوط به‌صورت روزانه صادر می‌شود.

ابراهیمی نظارت بر کیفیت و سلامت محصولات غذایی را از دیگر مسئولیت‌های مهم دانشگاه برشمرد و گفت: در این زمینه از ظرفیت آزمایشگاه‌های مجهز دانشگاه و تجهیزات تخصصی برای ارزیابی محصولات از نظر آلودگی‌های شیمیایی و میکروبی استفاده می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت تولیدی گلستان در حوزه کشاورزی و صنایع غذایی خاطرنشان کرد: این استان حدود ۳۸ درصد غذای کشور را تأمین می‌کند و در تولید برخی محصولات از جمله گوشت مرغ نیز جایگاه قابل توجهی دارد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گلستان ادامه داد: با توجه به نقش استان در تأمین محصولات غذایی، نظارت بر کالاهای راهبردی مانند برنج، گندم و دانه‌های روغنی باید با حساسیت و دقت بیشتری انجام شود.

ابراهیمی با تبریک روز جهانی غذا به کشاورزان، تولیدکنندگان و فعالان صنایع غذایی اظهار کرد: امید است با گسترش نظارت‌های تخصصی، بهره‌گیری از فناوری‌های جدید و اصلاح الگوی مصرف، زمینه تولید و عرضه محصولات باکیفیت‌تر و دسترسی عادلانه همه مردم به غذای سالم فراهم شود.