به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا امیریان صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به روند برداشت محصول سیب‌زمینی در شهرستان رزن اظهار کرد: امسال ۳ هزار و ۸۵۰ هکتار از اراضی این شهرستان به کشت سیب‌زمینی اختصاص یافته که پیش‌بینی می‌شود با میانگین عملکرد ۴۰ تا ۴۱ تن در هر هکتار در مجموع نزدیک به ۱۶۰ هزار تن محصول برداشت شود.

وی با بیان اینکه رزن یکی از قطب‌های تولید بذر سیب زمینی کشور به شمار می‌رود، افزود: پیش‌بینی می‌شود از مجموع تولید امسال دست‌کم ۴۰ هزار تن به تولید و تامین بذر سیب زمینی اختصاص یابد که علاوه بر تامین نیاز کشاورزان شهرستان به سایر شهرستان‌ها و استان‌های کشور نیز ارسال خواهد شد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان رزن درباره نحوه عرضه و ذخیره‌سازی این محصول گفت: بخش دیگر محصول تولیدی در سردخانه‌ها و انبارهای سنتی کشاورزان ذخیره‌ سازی می‌شود و با توجه به شرایط بازار و در هماهنگی با جهاد کشاورزی به‌تدریج وارد چرخه عرضه و مصرف خواهد شد.

امیریان در پایان خاطرنشان کرد: مدیریت زمان عرضه محصول سیب‌زمینی نقش موثری در تنظیم بازار استان همدان و سایر استان‌ها به ویژه تهران دارد.