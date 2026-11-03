فاطمه کریمی، مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با حمایت از سیاست توسعه و رایگان‌سازی حمل‌ونقل عمومی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: کاهش تردد خودروهای شخصی و موتورسیکلت‌ها، به‌ویژه در روزهایی که شرایط جوی پایدار است، می‌تواند به کاهش تولید آلاینده‌ها کمک کند.



وی افزود: استفاده از حمل‌ونقل عمومی و وسایل نقلیه پاک‌تر، از جمله اتوبوس‌ها و تاکسی‌های برقی، از راهکارهایی است که می‌تواند در کنترل آلودگی هوا مؤثر باشد؛ به‌ویژه در شرایطی که کیفیت سوخت نیز یکی از موضوعات اثرگذار بر میزان انتشار آلاینده‌هاست.



کریمی با تأکید بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل عمومی اظهار کرد: صرف تشویق مردم به استفاده از حمل‌ونقل عمومی کافی نیست و این خدمات باید از نظر دسترسی و پوشش جغرافیایی به‌گونه‌ای توسعه یابند که شهروندان بتوانند با دشواری کمتری از آن استفاده کنند.



وی با اشاره به تجربه برخی شهرهای جهان در کاهش آلودگی هوا گفت: توسعه حمل‌ونقل پاک و افزایش دسترسی به آن، در کنار سیاست‌های کنترلی، می‌تواند به بهبود کیفیت هوا کمک کند و تهران نیز باید این مسیر را با جدیت دنبال کند.



آیا مدارس تهران در زمستان دوباره تعطیل می‌شوند؟ کریمی درباره احتمال تداوم تعطیلی مدارس در روزهای آلوده گفت: با توجه به شرایط اقلیمی و توپوگرافی تهران، احتمال کاهش کیفیت هوا در برخی مقاطع نیمه دوم سال وجود دارد؛ اما تصمیم‌گیری درباره تعطیلی مدارس در اختیار شرکت کنترل کیفیت هوا نیست.



وی افزود: این شرکت با استفاده از داده‌های هواشناسی، سیاهه انتشار منابع آلاینده و اطلاعات ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، وضعیت آلودگی را پیش‌بینی و نتایج را در اختیار دستگاه‌های تصمیم‌گیر، از جمله مراجع مرتبط در استانداری، قرار می‌دهد.



مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به اولویت حفاظت از سلامت دانش‌آموزان اظهار کرد: هدف اصلی تعطیلی مدارس، کاهش مواجهه گروه‌های آسیب‌پذیر با آلودگی هواست؛ با این حال، تعطیلی مدارس می‌تواند به کیفیت آموزش آسیب وارد کند و لازم است راهکارهای جایگزین نیز مورد بررسی قرار گیرند.

کریمی ادامه داد: در همین راستا، پروژه‌ای برای اندازه‌گیری میزان مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی هوا در مناطق ۲۲گانه تهران در حال اجراست. در این مطالعه، میزان مواجهه دانش‌آموزان هنگام رفت‌وآمد میان خانه و مدرسه و همچنین شرایط محیط داخل منزل و مدرسه بررسی می‌شود.

وی افزود: نتایج این مطالعه پس از تکمیل در اختیار مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر قرار می‌گیرد تا تصمیمات مربوط به تعطیلی مدارس با پشتوانه علمی دقیق‌تری اتخاذ شود.

کریمی همچنین از بازنگری آیین‌نامه کمیته اضطرار آلودگی هوا خبر داد و گفت: در برخی کشورها به‌جای تعطیلی مدارس، راهکارهای کنترلی و خودمراقبتی مورد استفاده قرار می‌گیرد. بررسی این راهکارها می‌تواند به کاهش مواجهه دانش‌آموزان با آلودگی، بدون ایجاد اختلال گسترده در روند آموزش، کمک کند.

پیش‌بینی آلودگی هوا تا ۷۲ ساعت آینده امکان‌پذیر است

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران با اشاره به فعالیت سامانه پیش‌بینی کیفیت هوا اظهار کرد: این سامانه با استفاده از داده‌های سیاهه انتشار، اطلاعات برخط هواشناسی و داده‌های ایستگاه‌های سنجش کیفیت هوا، وضعیت آینده آلودگی پایتخت را پیش‌بینی می‌کند.

وی افزود: پیش‌بینی کیفیت هوا با قطعیت بیشتری برای ۲۴ ساعت آینده انجام می‌شود و امکان پیش‌بینی تا ۴۸ و ۷۲ ساعت آینده نیز وجود دارد؛ هرچند با افزایش بازه زمانی، میزان قطعیت پیش‌بینی کاهش می‌یابد.

کریمی گفت: اطلاعات این سامانه از طریق وب‌سایت شرکت کنترل کیفیت هوا و اپلیکیشن‌های مرتبط در دسترس شهروندان قرار دارد و مردم می‌توانند برای برنامه‌ریزی رفت‌وآمد خود از آن استفاده کنند.

وی با بیان اینکه پیش‌بینی بلندمدت و قطعی آلودگی هوا با محدودیت‌های جدی همراه است، افزود: تغییر مسیر سامانه‌های جوی و عدم قطعیت در پیش‌بینی بارندگی و ناپایداری‌ها، امکان پیش‌بینی دقیق شرایط چند ماه آینده را محدود می‌کند.

مسئولیت شهروندان در کاهش آلودگی هوا

کریمی در پایان با تأکید بر نقش مشارکت عمومی در بهبود کیفیت هوای تهران گفت: آگاهی شهروندان از عوامل مؤثر بر افزایش و کاهش آلودگی هوا و اصلاح رفتارهای روزمره می‌تواند در دستیابی به هوای پاک‌تر مؤثر باشد.

وی استفاده کمتر از خودروهای شخصی، جایگزینی آن‌ها با حمل‌ونقل عمومی و پاک و توجه به معاینه فنی خودروها و موتورسیکلت‌ها را از جمله اقدامات مؤثر در کاهش انتشار آلاینده‌ها دانست.

مدیرعامل شرکت کنترل کیفیت هوای تهران همچنین بر اهمیت بررسی و نگهداری مناسب موتورخانه‌های منازل تأکید کرد و افزود: کاهش آلودگی هوا تنها به تصمیمات مدیریتی وابسته نیست و مسئولیت اجتماعی شهروندان نیز در این زمینه اهمیت دارد.

کریمی خاطرنشان کرد: با توجه به احتمال افزایش آلودگی در نیمه دوم سال، همکاری مردم در کاهش استفاده از وسایل نقلیه شخصی و توجه به توصیه‌های مرتبط با کیفیت هوا می‌تواند به کاهش آلاینده‌ها و بهبود شرایط زیست‌محیطی پایتخت کمک کند.