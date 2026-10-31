به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، تجهیزات ضروری برای راه‌اندازی هر آزمایشگاه استاندارد شامل ۶ دسته اصلی است: ۱. تجهیزات اپتیک و تصویربرداری (مانند میکروسکوپ نوری و بیولوژی)، ۲. تجهیزات توزین و سنجش دقیق (ترازوی آنالیتیکال و pH متر)، ۳. تجهیزات حرارتی و انکوباسیون (آون/فور، انکوباتور، کوره، بن‌ماری)، ۴. سیستم‌های جداسازی و اختلاط (سانتریفیوژ، شیکر، همزن مغناطیسی)، ۵. تجهیزات استریلیزاسیون و شستشو (اتوکلاو و آب مقطرگیری)، و ۶. تجهیزات ایمنی و سکوبندی (هود لامینار یا شیمیایی، دوش و چشم‌شوی اضطراری). تأمین این تجهیزات با استاندارد کالیبراسیون برای دریافت تاییدیه‌های فنی الزامی است.

جدول چک‌لیست تجهیزات ضروری برای راه‌اندازی آزمایشگاه

دسته‌بندی تجهیزات دستگاه‌های کلیدی کاربرد اصلی در آزمایشگاه اهمیت در راه‌اندازی اپتیک و مشاهده میکروسکوپ نوری، اینورت، استریومیکروسکوپ مشاهده ساختار سلولی، بافت‌شناسی و نمونه‌های ریز حیاتی سنجش و اندازه‌گیری ترازوی آنالیتیکال (دقت ۰.۰۰۰۱)، pH متر، هدایت‌سنج اندازه‌گیری جرم واکنش‌دهنده‌ها و غلظت یونی محلول‌ها حیاتی حرارتی و رشد آون (فور)، انکوباتور، بن‌ماری، کوره آزمایشگاهی خشک‌کردن ظروف، کشت میکروارگانیسم و فرآیندهای دمایی الزامی جداسازی و ترکیب سانتریفیوژ دور بالا، هات‌پلیت مگنت، شیکر، روتاتور جداسازی فازهای مایع-جامد و همگن‌سازی محلول‌ها الزامی استریلیزاسیون اتوکلاو عمودی/افقی، هود لامینار فلو (کلاس II) حذف کامل میکروارگانیسم‌ها و کشت در محیط آسپتیک حیاتی شیشه‌آلات و ملزومات بشر، ارلن، بالن ژوژه، پیپت، بورت، استوانه مدرج آماده‌سازی، نگهداری و تیتراسیون محلول‌ها پایه‌ای

راهنمای تخصصی دسته‌بندی تجهیزات آزمایشگاهی

برای راه‌اندازی بدون نقص یک مرکز تحقیقاتی، کنترل کیفیت یا تشخیص طبی، تهیه استاندارد تجهیزات آزمایشگاهی از منابع معتبر گام نخست است. در ادامه جزییات هر گروه بررسی شده است:

۱. تجهیزات اپتیک و سیستم‌های آنالیز میکروسکوپی

بررسی‌های سلولی، متالوژی، کنترل کیفیت بیولوژیکی و بررسی رسوبات بدون سامانه‌های اپتیکی استاندارد ممکن نیست. در این گروه، تهیه مدل‌های مختلف میکروسکوپ آزمایشگاهی شامل میکروسکوپ‌های دوچشمی، سه‌چشمی با قابلیت اتصال به دوربین دیجیتال و مدل‌های فازکنتراست بر اساس ماهیت آزمایشگاه ضرورت دارد. لنزهای تصحیح‌شده (Plan Achromatic) و سیستم روشنایی باثبات LED یا هالوژن از فاکتورهای کلیدی انتخاب به شمار می‌روند.

۲. تجهیزات توزین و سنجش محلول‌ها

ترازوهای آنالیتیکال (Analytical Balances): ترازوی ۴ رقم اعشار (دقت ۰.۰۰۰۱ گرم) با محفظه شیشه‌ای ضدباد جهت آماده‌سازی استانداردها و معرف‌ها الزامی است. قابلیت کالیبراسیون داخلی خودکار (Internal Calibration) ارزش فنی سیستم را ارتقا می‌دهد.

pH متر رومیزی (Benchtop pH Meter): سنجش دقیق غلظت یون هیدروژن با سیستم تصحیح خودکار دما (ATC) و پشتیبانی از بافرهای کالیبراسیون استاندارد ۲ و ۳ نقطه‌ای.

۳. سامانه‌های تنظیم دما، انکوباسیون و استریلیزاسیون

انکوباتور آزمایشگاهی (Incubator): تأمین محیط دمایی پایدار (عموماً ۳۷ درجه سانتی‌گراد با دقت ۰.۱±) برای تست‌های میکروبیولوژی و کشت بافت.

آون یا فور آزمایشگاهی (Drying Oven): خشک کردن ظروف شیشه‌ای و تست‌های رطوبت‌سنجی در بازه ۵۰ تا ۲۵۰ درجه سانتی‌گراد با سیستم سیرکولاسیون هوای یکنواخت فن‌دار.

اتوکلاو (Autoclave): امحاء زباله‌های بیولوژیک و استریل‌سازی محیط‌های کشت مایع و ابزارها تحت فشار بخار اشباع در دمای ۱۲۱ درجه سانتی‌گراد.

۴. تجهیزات اختلاط و جداسازی مکانیکی

سانتریفیوژ (Centrifuge): تفکیک سرم از پلاسما، ته‌نشین کردن پروتئین‌ها یا جداسازی سلولی نیازمند دستگاهی با دور موتور ۴۰۰۰ تا ۱۵۰۰۰ دور بر دقیقه (RPM) متناسب با نوع روتور (زاویه ثابت یا زاویه متغیر) است.

هات‌پلیت مگنتیک استیرر (Hotplate Magnetic Stirrer): همزن مغناطیسی با سطح هیتر سرامیکی مقاوم به خوردگی اسیدی برای حل کردن مواد شیمیایی دشوار در دمای مشخص.

۵. تجهیزات ایمنی فردی و عمومی (Safety Infrastructure)

هود شیمیایی (Fume Hood): تخلیه بخارات سمی، اسیدی و گازهای ناشی از واکنش‌ها به خارج از محیط آزمایشگاه.

هود بیولوژیک (Laminar Flow / Biosafety Cabinet): ایجاد جریان هوای فیلترشده با فیلتر هپا (HEPA) جهت محافظت از کاربر و نمونه در برابر آلودگی‌های متقاطع.

سیستم‌های واکنش سریع: دوش اضطراری، چشم‌شوی متصل به آب لوله‌کشی با دسترسی کمتر از ۱۰ ثانیه و کپسول‌های اطفاء حریق چندکاره.

پرسش‌های متداول

حداقل بودجه برای تجهیز اولیه یک آزمایشگاه عمومی چقدر است؟

بودجه لازم بسته به گستره آزمایشگاه (آموزشی، تشخیصی یا صنعتی)، مقیاس کار و انتخاب بین برندهای داخلی یا وارداتی تعیین می‌شود. برای یک آزمایشگاه کوچک کنترل کیفیت، اولویت تخصیص بودجه با دستگاه‌های پایه‌ای سنجش (ترازو، pH متر) و استریلیزاسیون (اتوکلاو، هود) است.

تفاوت آون و انکوباتور در چیست؟

انکوباتور بازه دمایی ملایم (از دمای محیط تا حدود ۷۰ درجه سانتی‌گراد) با نوسان کمتر از ۰.۲± درجه را برای رشد بیولوژیک تأمین می‌کند؛ در حالی که آون بازه دمایی وسیع‌تری (تا ۲۵۰ الی ۳۰۰ درجه سانتی‌گراد) برای استریل خشک و تبخیر حلال‌ها ایجاد می‌کند.

در خرید تجهیزات آزمایشگاهی چه مدارکی باید دریافت شود؟

دریافت گواهی اصالت کالا، برگه کالیبراسیون معتبر، دفترچه راهنمای کاربری به همراه مستندات اعتبارسنجی (DQ/IQ/OQ/PQ) برای اخذ استانداردهای ملی و بین‌المللی مانند ISO 17025 ضروری است.

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