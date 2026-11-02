به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان گلستان نشان می‌دهد در روز ۱۱ آبان‌ماه، اختلاف دمای قابل توجهی میان برخی مناطق استان به ثبت رسیده است.

بر اساس این گزارش، کمینه دمای هوا در کلاله و گنبدکاووس ۱۴ درجه و بیشینه دما در آق‌قلا ۲۷ درجه سلسیوس بوده است.

همچنین در گرگان کمینه دمای ۱۴ و بیشینه ۲۶ درجه، در پارک ملی گلستان (تنگراه) ۱۰ و ۲۳ درجه، در آق‌قلا ۱۵ و ۲۷ درجه و در کارکنده ۱۶ و ۲۴ درجه سلسیوس ثبت شده است.

در مراوه‌تپه بیشینه دما ۲۲ درجه، در کلاله ۱۴ و ۲۵ درجه، مینودشت ۱۶ و ۲۴ درجه و گنبدکاووس ۱۴ و ۲۵ درجه سلسیوس گزارش شده است.

بر اساس داده‌های هواشناسی، کمینه و بیشینه دمای هاشم‌آباد ۱۵ و ۲۵ درجه، بندرترکمن ۱۶ و ۲۵ درجه، اینچه‌برون ۱۴ و ۲۶ درجه، علی‌آبادکتول ۱۵ و ۲۲ درجه، بندرگز ۱۷ و ۲۶ درجه و انبارالوم ۱۳ و ۲۵ درجه سلسیوس بوده است.