به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۲۱ ایستگاه‌ پایش فعال منتهی به ساعت هشت صبح سه‌شنبه دوازدهم آبان ماه با میانگین ۸۹ AQI وضعیت قابل قبول را نشان می‌دهد.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه‌ خیابان‌ ۲۵ آبان با عدد ۹۶، احمدآباد ۹۱، استانداری اصفهان ۷۷، میدان انقلاب و خیابان پروین اعتصامی ۸۷، پارک زمزم ۸۳، دانشگاه صنعتی ۶۸، دانشگاه علوم پزشکی ۸۰، رودکی ۷۹، رهنان ۸۴، زینبیه ۹۶، فرشادی ۸۹، فیض ۸۵ و ولدان ۸۳ AQI وضعیت قابل قبول و در شهرک منتظری با عدد ۳۸ و میرزا طاهر ۳۶ AQI پاک را نشان می‌دهد.

شاخص هوا در ایستگاه سپاهان‌شهر با عدد ۱۰۱، ملک شهر ۱۲۷، کاوه ۱۰۷ و جی ۱۵۰ AQI وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس و در ایستگاه محور شرق اصفهان با عدد ۱۶۳ AQI ناسالم برای عموم افراد جامعه را نشان را نشان می دهد.

شاخص آلودگی هوا به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳) ، دی اکسید نیتروژن (NO۲) ، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه های پایش هوا، ثبت می شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.