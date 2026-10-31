مس از پیکان هم باخت؛ اوضاع قعرنشین لیگ برتر وخیم تر شد

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال مس شهر بابک و پیکان تهران از ساعت ۱۶:۳۰ امروز شنبه از هفته یازدهم لیگ برتر برگزار شد که این بازی با پیروزی ۳ بر یک خودروسازان همراه بود. فرید امیری (۱۸)، حجت احمدی (۴۲ و ۶۴) برای پیکان و فریبرز گرامی (۱+۹۰) برای مس شهربابک گلزنی کردند.

مس شهربابک که با شوک استعفای قاسم شهبا سرمربی خود دست و پنجه نرم می کرد بدون ایکه بازی متفاوتی را نسبت به گذشته انجام دهد مقابل پیکان به میدان رفت تا ساکت الهامی با استفاده از نقاط ضعف مشخص میهمان شهربابکی بتواند این تیم را بع راحتی شکست دهد و سه امتیاز به اندوخته های خودروسازان بیافزاید.

مس شهربابک هم باختی دیگر را متحمل شد تا همچنان با ۵ امتیاز بدون در قعر جدول بماند. پیکان هم ۱۳ امتیازی شد تا خود را به رده یازدهم جدول برساند.