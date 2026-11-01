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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۳۹

گسترش هیئت‌های صلح در مساجد و مراکز اجتماعی لرستان

گسترش هیئت‌های صلح در مساجد و مراکز اجتماعی لرستان

معمولان- رئیس‌کل دادگستری لرستان از گسترش هیئت‌های صلح در مساجد و مراکز اجتماعی این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در بازدید از دادگاه عمومی شهرستان معمولان، با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در این حوزه قضایی اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روند رسیدگی‌ها به‌روز و با دقت در جریان است و تلاش کارکنان برای پالایش پرونده‌های بایگانی و استفاده از ابزارهای الکترونیک در کاهش پرونده‌های معوق، از نقاط قوت این مجموعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نحوه مدیریت پرونده‌های مسن افزود: استفاده هدفمند و کارآمد از مجازات‌های جایگزین حبس در این حوزه قضایی مورد توجه قرار دارد و این رویکرد در کنار رسیدگی به‌موقع و قاطع، می‌تواند به کاهش اختلافات و آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

رسالت دستگاه قضا فراتر از رسیدگی به پرونده‌هاست

رئیس‌کل دادگستری لرستان در دیدار با امام جمعه معمولان، با تشریح وظایف دستگاه قضایی بیان کرد: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه صرفاً به رسیدگی به پرونده‌ها محدود نمی‌شود و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، حفظ حقوق عامه و اجرای صحیح قانون نیز از وظایف اساسی دستگاه قضاست.

علی‌محمدی افزود: رسالت دستگاه قضایی فراتر از صدور حکم است و احقاق حق و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود.

وی با تأکید بر استقلال قوه قضاییه تصریح کرد: استقلال ساختاری دستگاه قضا نباید به معنای فاصله گرفتن از جامعه باشد؛ ازاین‌رو با تکیه بر مردمی‌سازی فعالیت‌های قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم و نخبگان می‌توان زمینه ارتقای امنیت و اجرای عدالت را فراهم کرد.

گسترش هیئت‌های صلح در مساجد و مراکز اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش روحانیت و مصلحان اجتماعی در حل اختلافات گفت: امام جمعه و روحانیت به دلیل جایگاه معنوی و اجتماعی خود می‌توانند در پرونده‌های دارای ماهیت حق‌الناسی و حقوقی، با همراهی بزرگان و نخبگان برای حل‌وفصل پایدار اختلافات نقش‌آفرینی کنند.

وی صلح و سازش را زمینه‌ساز تبدیل کینه‌ها و اختلافات به دوستی و برادری دانست و پیشنهاد کرد فعالیت هیئت‌های صلح در مساجد، تکایا، ادارات و کارخانه‌ها گسترش یابد.

علی‌محمدی ادامه داد: این هیئت‌ها باید آموزش ببینند و در مراکز اجتماعی و محیط‌های کاری مستقر شوند تا اختلافات خانوادگی و مسائل جزئی میان کارکنان و شهروندان، پیش از تبدیل‌شدن به پرونده قضایی، از طریق گفت‌وگو و سازش حل‌وفصل شود.

تأکید بر همراهی مردم در مسیر احقاق حق

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آموزه‌های اسلامی در حوزه عدالت اظهار کرد: جهاد تنها به عرصه جنگ محدود نمی‌شود؛ تلاش برای برقراری صلح، صداقت و حضور در محاکم برای بیان حق نیز از جلوه‌های مهم جهاد است.

وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) درباره اهمیت شهادت دادن و حضور در مجالس قضا، از مردم و نخبگان خواست در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت، همراه و پشتیبان دستگاه قضایی باشند.

کد مطلب 6996078

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