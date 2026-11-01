به گزارش خبرگزاری مهر، عمران علی‌محمدی در بازدید از دادگاه عمومی شهرستان معمولان، با اشاره به وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها در این حوزه قضایی اظهار کرد: بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد روند رسیدگی‌ها به‌روز و با دقت در جریان است و تلاش کارکنان برای پالایش پرونده‌های بایگانی و استفاده از ابزارهای الکترونیک در کاهش پرونده‌های معوق، از نقاط قوت این مجموعه محسوب می‌شود.

وی با اشاره به نحوه مدیریت پرونده‌های مسن افزود: استفاده هدفمند و کارآمد از مجازات‌های جایگزین حبس در این حوزه قضایی مورد توجه قرار دارد و این رویکرد در کنار رسیدگی به‌موقع و قاطع، می‌تواند به کاهش اختلافات و آسیب‌های اجتماعی کمک کند.

رسالت دستگاه قضا فراتر از رسیدگی به پرونده‌هاست

رئیس‌کل دادگستری لرستان در دیدار با امام جمعه معمولان، با تشریح وظایف دستگاه قضایی بیان کرد: اجرای سند تحول و تعالی قوه قضاییه صرفاً به رسیدگی به پرونده‌ها محدود نمی‌شود و بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، حفظ حقوق عامه و اجرای صحیح قانون نیز از وظایف اساسی دستگاه قضاست.

علی‌محمدی افزود: رسالت دستگاه قضایی فراتر از صدور حکم است و احقاق حق و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی را نیز شامل می‌شود.

وی با تأکید بر استقلال قوه قضاییه تصریح کرد: استقلال ساختاری دستگاه قضا نباید به معنای فاصله گرفتن از جامعه باشد؛ ازاین‌رو با تکیه بر مردمی‌سازی فعالیت‌های قضایی و بهره‌گیری از ظرفیت مردم و نخبگان می‌توان زمینه ارتقای امنیت و اجرای عدالت را فراهم کرد.

گسترش هیئت‌های صلح در مساجد و مراکز اجتماعی

رئیس‌کل دادگستری لرستان با اشاره به نقش روحانیت و مصلحان اجتماعی در حل اختلافات گفت: امام جمعه و روحانیت به دلیل جایگاه معنوی و اجتماعی خود می‌توانند در پرونده‌های دارای ماهیت حق‌الناسی و حقوقی، با همراهی بزرگان و نخبگان برای حل‌وفصل پایدار اختلافات نقش‌آفرینی کنند.

وی صلح و سازش را زمینه‌ساز تبدیل کینه‌ها و اختلافات به دوستی و برادری دانست و پیشنهاد کرد فعالیت هیئت‌های صلح در مساجد، تکایا، ادارات و کارخانه‌ها گسترش یابد.

علی‌محمدی ادامه داد: این هیئت‌ها باید آموزش ببینند و در مراکز اجتماعی و محیط‌های کاری مستقر شوند تا اختلافات خانوادگی و مسائل جزئی میان کارکنان و شهروندان، پیش از تبدیل‌شدن به پرونده قضایی، از طریق گفت‌وگو و سازش حل‌وفصل شود.

تأکید بر همراهی مردم در مسیر احقاق حق

رئیس‌کل دادگستری لرستان در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به آموزه‌های اسلامی در حوزه عدالت اظهار کرد: جهاد تنها به عرصه جنگ محدود نمی‌شود؛ تلاش برای برقراری صلح، صداقت و حضور در محاکم برای بیان حق نیز از جلوه‌های مهم جهاد است.

وی با اشاره به آموزه‌های امیرالمؤمنین(ع) درباره اهمیت شهادت دادن و حضور در مجالس قضا، از مردم و نخبگان خواست در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت، همراه و پشتیبان دستگاه قضایی باشند.