به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان تأمین اجتماعی، به اطلاع تمامی پزشکان و درمانگران طرف قرارداد و همکاران مراکز درمانی تامین اجتماعی که در سامانه نسخه‌نویسی الکترونیک سازمان ثبت‌نام نموده‌اند می‌رساند، دستور مصرف نسخ الکترونیک دارویی بر اساس کدینگ اعلامی از سوی وزارت بهداشت(SNOMED) در سامانه نسخه الکترونیک به نشانی ep.tamin.ir به‌روزرسانی شده است.

پزشکان طرف قرارداد و غیرطرف قرارداد سازمان تأمین‌اجتماعی می‌توانند در خصوص به‌روزرسانی دستورات «اقلام پُر استفاده» و «نسخ پُر استفاده» از طریق سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی اقدام کنند.

پزشکان می‌توانند از طریق سامانه نسخه الکترونیک سازمان تأمین اجتماعی به نشانی ep.tamin.ir و منوی سیستم ‏/ پروفایل نسبت به به‌روزرسانی دستورات مربوطه اقدام نمایند.