به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علیرضا نادعلی در جریان چهارصد و چهل و سومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران، در تذکری با اشاره به دیدار اخیر فرماندهان ارشد نظامی با رهبر معظم انقلاب گفت: نکاتی که از این دیدار مخابره شد واقعاً مایه افتخار، بسیار حکیمانه، مدبرانه، سرشار از درایت و غرورآفرین بود. در همین راستا می‌خواهم به گفتگوی تلویزیونی سردار سرلشکر دکتر محسن رضایی با شبکه خبر اشاره کنم؛ حقیقتاً این لحن و شجاعت در صحبت کردن با دشمن، لحنی است که بسیار به آن نیاز داریم و ملت حس عزت می‌کند.

سخنگوی شورای شهر تهران با یادآوری جایگاه فرماندهان دفاع مقدس و گرامیداشت یاد شهدایی همچون سپهبد شهید صیاد شیرازی، افزود: امروز امثال سردار وحیدی، امیر حاتمی و سردار عبداللهی در ستاد کل نیروهای مسلح برای مردم افتخار می‌آفرینند. اما ما نظامی نیستیم؛ ما سهم و نقش دیگری داریم و باید تلاش کنیم تاب‌آوری مردم و مقاومت در شهرهای کشور و خصوصاً پایتخت بیشتر شود.

نادعلی تاکید کرد: هم مردم و هم بخش‌های حاکمیت وظیفه دارند کاری کنند که مردم بیشتر دوام بیاورند؛ وقتی تاب‌آوری مردم را زیاد کنیم، دشمن زودتر خسته می‌شود و این خیلی مهم است. خوشا به حال افرادی که این وظیفه را به درستی انجام می‌دهند.

وی با اشاره به اقدامات حمایتی مدیریت شهری تصریح کرد: طرح شهرداری تهران در مورد «تورم صفر» از این جمله است؛ شاید کار خیلی پیچیده‌ای نباشد، اما چیزی است که باعث می‌شود مردم دوام بیاورند. ما هر جا می‌رویم در میدان سخنرانی، وظیفه خود می‌دانیم که از هر کار، نفس و چیزی که باعث مقاومت بیشتر مردم می‌شود، حمایت کنیم و این اتفاق مهمی است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر تهران در پایان خاطرنشان کرد: باخبر شدم فروشگاه‌های اتکا وابسته به وزارت دفاع نیز در این مسیر وارد شده اند و این اتفاق خوبی است که همه دستگاه‌ها در خدمت به مردم با یکدیگر مسابقه کمک و هم‌افزایی بگذارند.