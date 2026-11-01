به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله قربانعلی دری نجف‌آبادی پیش از ظهر یکشنبه در آیین گرامیداشت روز جهانی استاندارد و تجلیل از واحدهای نمونه استان مرکزی اظهار کرد: ارتقای کیفیت تولیدات، رعایت الزامات فنی و استانداردهای بین‌المللی و افزایش توان رقابت‌پذیری، از ضرورت‌های اساسی تحول اقتصادی و تحقق اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: اتقان در کار باید به یک فرهنگ عمومی در جامعه تبدیل شود و همه بخش‌های تولیدی، صنعتی، خدماتی و اجرایی کشور با حساسیت و دقت بیشتری به موضوع کیفیت توجه کنند؛ چراکه پیشرفت پایدار بدون رعایت اصول فنی و استانداردهای لازم امکان‌پذیر نیست.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: ایران در حوزه‌هایی همچون صنایع موشکی، هوافضا و فناوری‌های پیشرفته توانمندی‌های قابل توجهی به دست آورده است و این ظرفیت‌ها نشان می‌دهد که با همت، برنامه‌ریزی، سرمایه‌گذاری و تکیه بر دانش داخلی می‌توان در سایر بخش‌های صنعتی نیز به دستاوردهای ارزشمندی رسید.

وی با انتقاد از برخی ضعف‌های کیفی در صنعت خودروسازی کشور گفت: صنعت خودروسازی کشور باید با ارتقای ایمنی و کیفیت و کاهش مصرف سوخت، به سطحی از استاندارد برسد که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، توان رقابت و حضور در بازارهای صادراتی را داشته باشد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در گذشته ظرفیت‌های صنعتی کشور به‌گونه‌ای بود که محصولات تولیدی ایران در برخی بازارهای خارجی مورد استفاده قرار می‌گرفت، اما امروز برای دستیابی به جایگاه شایسته در بازار جهانی باید کیفیت محصولات را ارتقا دهیم و با تولیدکنندگان بین‌المللی رقابت کنیم.

وی با تأکید بر ضرورت کاهش وابستگی کشور به واردات خودرو تاکید کرد: بخش قابل توجهی از منابع ارزی کشور صرف واردات خودرو می‌شود، در حالی که اگر صنعت خودروسازی داخلی اصلاح و تقویت شود، می‌توان با ارتقای کیفیت، کاهش مصرف سوخت و افزایش ایمنی، نیاز داخلی را تأمین و حتی زمینه صادرات گسترده را فراهم کرد.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: یکی از الزامات اقتصاد مقاومتی، افزایش توان تولید داخلی و حضور رقابت‌پذیر در بازارهای جهانی است و این مهم بدون رعایت استانداردهای دقیق، اصلاح فرآیندهای تولید و توجه جدی به کیفیت محقق نخواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت مکان‌یابی صحیح صنایع گفت: مکان‌یابی واحدهای صنعتی و زیرساخت‌های مهم باید بر اساس مطالعات کارشناسی، ملاحظات زیست‌محیطی و استانداردهای فنی انجام شود؛ چراکه انتخاب نادرست محل استقرار صنایع می‌تواند در بلندمدت خسارت‌های گسترده‌ای به محیط زیست، منابع آب، سلامت مردم و توسعه شهری وارد کند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به برخی چالش‌های زیست‌محیطی اراک بیان کرد: در جانمایی صنایع باید مسیر جریان هوا، شرایط اقلیمی و آثار آلایندگی واحدهای صنعتی به‌دقت بررسی شود. نمی‌توان بدون توجه به جهت وزش باد و کریدورهای طبیعی انتقال هوا، صنایع آلاینده را در موقعیت‌هایی مستقر کرد که آلودگی آن‌ها به سمت مناطق مسکونی و شهری منتقل شود.

وی افزود: در احداث نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، صنایع پتروشیمی و سایر واحدهای بزرگ صنعتی نیز باید فاصله مناسب از مناطق مسکونی، منابع آب، اراضی کشاورزی و باغی و سایر زیرساخت‌های حساس رعایت شود تا توسعه صنعتی به بهای تخریب منابع طبیعی و تهدید سلامت مردم تمام نشود.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی تصریح کرد: منابع آب، خاک حاصلخیز و اراضی کشاورزی از سرمایه‌های ارزشمند کشور هستند و نباید با تصمیم‌گیری‌های غیرکارشناسی و جانمایی نامناسب صنایع، این ظرفیت‌ها را در معرض آلودگی و نابودی قرار دهیم.

وی گفت: استاندارد سازی صرفاً به کنترل محصول نهایی محدود نشود و از مرحله انتخاب زمین و مکان‌یابی، طراحی و احداث واحد صنعتی تا فرآیند تولید، بهره‌برداری و عرضه محصول باید مورد توجه قرار گیرد.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی ادامه داد: در صورتی که بررسی‌های کارشناسی نشان دهد استقرار یک واحد صنعتی در مکان مشخصی موجب آلودگی و آسیب به محیط زیست و منابع طبیعی می‌شود، نباید صرفاً به دلیل انجام سرمایه‌گذاری، اجازه ادامه فعالیت یا توسعه آن در همان موقعیت داده شود؛ چراکه پیشگیری از خسارت‌های بلندمدت بسیار مهم‌تر از مواجهه با پیامدهای آن در آینده است.

وی تاکید کرد: کنترل دقیق کیفیت در تولید مواد غذایی، تجهیزات بیمارستانی، داروها و سایر محصولات مورد استفاده مردم اهمیت ویژه‌ای دارد و باید اطمینان حاصل شود که این محصولات از استانداردهای لازم برخوردار هستند.

آیت‌الله دری نجف‌آبادی افزود: در صورت نیاز باید استانداردهای جدید و متناسب با شرایط کشور نیز تدوین شود تا تولیدات صنعتی، محصولات کشاورزی، خدمات و صادرات کشور از کیفیت مطلوب برخوردار باشند و بتوانند در بازارهای بین‌المللی رقابت کنند.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با تأکید بر اهمیت صنایع نفت، گاز و پتروشیمی تصریح کرد: این صنایع از بخش‌های حساس و راهبردی اقتصاد کشور به شمار می‌روند و با توجه به ظرفیت‌ها و سابقه فعالیت ایران در این حوزه، باید کیفیت، کمیت، فناوری، الزامات فنی و استانداردهای توسعه در آن‌ها با دقت بیشتری دنبال شود.

وی گفت: امروز کشور در شرایطی قرار دارد که با وجود فشارهای اقتصادی و محدودیت‌های ناشی از جنگ، نیازمند همت مضاعف، تلاش مستمر و تحول در شیوه‌های تولید و مدیریت است و همه دستگاه‌ها و فعالان اقتصادی باید با نگاه مسئولانه، برای ارتقای کیفیت، تقویت تولید ملی و توسعه پایدار کشور تلاش کنند.