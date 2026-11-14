به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی ظهر شنبه در نشست بررسی طرح‌های مدیریت و توسعه شهری اراک اظهار کرد: شهرداری اراک باید چهار پروژه کلیدی و اثرگذار را در صدر برنامه‌های عمرانی خود قرار دهد و با بسیج ظرفیت‌های اجرایی و مدیریتی، طرح‌هایی را که سال‌ها در مرحله برنامه‌ریزی باقی مانده‌اند، وارد فاز عملیاتی کند.

وی افزود: برخی پروژه‌های مهم شهری سال‌ها به‌صورت نیمه‌تمام باقی مانده‌اند و استمرار بلاتکلیفی آن‌ها موجب نارضایتی شهروندان شده است؛ ازاین‌رو باید با رفع موانع اجرایی، زمینه تکمیل و بهره‌برداری هرچه سریع‌تر این طرح‌ها فراهم شود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: طولانی‌شدن فاصله میان مطالعات، طراحی و آغاز عملیات اجرایی، یکی از موانع پیشرفت طرح‌های شهری است و لازم است مشاوران با افزایش سرعت و دقت در تهیه طرح‌ها و مجموعه کارفرمایی نیز با بررسی، تصویب و ابلاغ به‌موقع نقشه‌ها، روند اجرای پروژه‌ها را تسهیل کنند.

ضرورت هماهنگی در بازآفرینی سیمای مرکز اراک

استاندار مرکزی با اشاره به ضرورت نگاه یکپارچه به طرح‌های توسعه مرکز شهر گفت: پروژه‌های شهری نباید به‌صورت جزیره‌ای و بدون توجه به ارتباط کالبدی و بصری با محیط پیرامونی اجرا شوند، بلکه هماهنگی میان اجزای مختلف طرح‌ها باید از مرحله طراحی تا اجرا مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: طرح سردر بازار اراک، نماسازی بافت مرکزی، ساختمان مجاور بانک ملی، کف‌سازی معابر و مبلمان شهری از جمله بخش‌هایی هستند که باید با یک الگوی مشترک و متناسب با هویت معماری مرکز شهر طراحی و اجرا شوند.

زندیه وکیلی ادامه داد: هم‌افزایی میان مشاوران، دستگاه‌های اجرایی و مدیریت شهری می‌تواند از دوباره‌کاری و ناهماهنگی در اجرای طرح‌ها جلوگیری کند و در نهایت به ارتقای کیفیت منظر شهری و ایجاد چهره‌ای منسجم‌تر از مرکز اراک منجر شود.

توسعه حمل‌ونقل انبوه‌بر با اجرای خطوط BRT

استاندارد مرکزی گفت: اجرای خطوط اتوبوس تندرو (BRT) در این شهر، مرحله نخست تحقق طرح حمل‌ونقل انبوه‌بر است و می‌تواند زمینه‌ساز استقرار سامانه‌های پیشرفته‌تر حمل‌ونقل عمومی در سال‌های آینده باشد.

وی افزود: طرح مصوب حمل‌ونقل شهری اراک بر استفاده از سامانه‌های انبوه‌بر زمینی استوار است، اما با توجه به محدودیت منابع مالی، اجرای اولیه آن در قالب خطوط BRT در برخی معابر از جمله خیابان قائم‌مقام آغاز شده است.

زندیه وکیلی بیان کرد: رویکرد پیش‌بینی‌شده این است که با افزایش تقاضای سفر، توسعه زیرساخت‌ها و بهبود شرایط اعتباری، ظرفیت این خطوط به‌تدریج ارتقا یابد و امکان تبدیل آن‌ها به سامانه‌های ریلی و انبوه‌بر فراهم شود.

وی با اشاره به بررسی تجربه شهرهای مختلف جهان در زمینه حمل‌ونقل عمومی افزود: در مطالعات انجام‌شده، سرعت عملیاتی کمتر از ۲۰ کیلومتر بر ساعت برای برخی از این سامانه‌ها در نظر گرفته شده که با توجه به ساختار و ویژگی‌های شهرهای متوسط، می‌تواند تناسب بیشتری با شرایط ترافیکی و کالبدی آن‌ها داشته باشد.

زندیه وکیلی افزود: امید است با بهبود شرایط اقتصادی، شرکت واگن‌سازی اراک در توسعه سامانه حمل‌ونقل عمومی این شهر مشارکت کند.

اجرای شبانه‌روزی پیاده‌راه امیرکبیر

استاندار مرکزی بر تسریع در اجرای طرح پیاده‌راه امیرکبیر اراک تأکید کرد و گفت: عملیات اجرایی این پروژه باید به‌صورت شبانه‌روزی دنبال شود تا ضمن کاهش زمان اجرای طرح، کمترین اختلال در فعالیت واحدهای صنفی و رفت‌وآمد شهروندان ایجاد شود.

زندیه‌وکیلی تصریح کرد: اجرای پروژه‌های واقع در محدوده‌های پرتردد شهری نیازمند برنامه‌ریزی دقیق زمانی و مدیریت مستمر کارگاه‌های عمرانی است تا روند فعالیت کسبه و جریان عادی زندگی شهروندان تا حد امکان تحت تأثیر قرار نگیرد.

وی بر ضرورت حضور مستمر مشاور طراح در مرحله نظارت و اجرای پروژه تأکید کرد و افزود: مشاورانی که مسئولیت تهیه طرح را برعهده دارند باید در مراحل اجرایی نیز مشارکت و نظارت فعال داشته باشند تا عملیات عمرانی مطابق با نقشه‌های مصوب، ملاحظات فنی و دیدگاه‌های کارشناسی پیش برود.

زندیه وکیلی تصریح کرد: کیفیت اجرای پروژه‌ها در کنار سرعت پیشرفت آن‌ها اهمیت دارد و مدیریت شهری باید به‌گونه‌ای عمل کند که طرح‌های عمرانی پس از سال‌ها انتظار، با رعایت اصول فنی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند و آثار آن در زندگی روزمره شهروندان نمایان شود.