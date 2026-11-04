به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رضا رمضانی پیش از ظهر چهارشنبه در حاشیه راهپیمایی ۱۳ آبان در اراک اظهار کرد: ملت ایران با تکیه بر ایمان، علم، وحدت و تقویت اراده ملی، امروز به الگویی برای ملت‌های آزادی‌خواه جهان تبدیل شده و مسیر پیروزی نهایی حق بر باطل را دنبال می‌کند.

وی افزود: وجه مشترک این سه رویداد، مقابله با استکبار، سلطه‌جویی و تحقیر ملت ایران است که از مبارزه با استعمار و دفاع از استقلال کشور آغاز شده و همچنان در مسیر تاریخی ملت ایران ادامه دارد.

حجت‌الاسلام رمضانی تصریح کرد: حضرت زهرا(س) از مهم‌ترین دغدغه‌هایشان آشنا کردن جامعه با امام و ضرورت تبعیت از رهبری الهی بود؛ چراکه جامعه‌ای که در کنار امام حرکت کند، از آسیب‌های ناشی از جهل و انحراف مصون خواهد ماند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با یادآوری تأکید امام خمینی(ره) بر حمایت از ولایت فقیه ادامه داد: امام راحل فرمودند «پشتیبان ولایت فقیه باشید تا به مملکت شما آسیبی نرسد» و این بیانگر جایگاه ولایت فقیه به‌عنوان جلوه‌ای از امامت در هدایت و صیانت از جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با تشریح سه رویداد مهم ۱۳ آبان تاکید کرد: نخستین رویداد در سال ۱۳۴۳ و در اعتراض به تصویب قانون کاپیتولاسیون رقم خورد؛ قانونی که بر اساس آن اتباع آمریکایی در ایران از مصونیت قضایی برخوردار می‌شدند و این مسئله به معنای نادیده گرفتن حاکمیت ملی و تحقیر ملت ایران بود. امام خمینی(ره) در برابر این اقدام موضعی قاطع اتخاذ کردند و سخنرانی تاریخی ایشان با فریاد «وا اسلاما» زمینه‌ساز تبعید ایشان شد.

حجت‌الاسلام رمضانی افزود: دومین رویداد در ۱۳ آبان سال ۱۳۵۷ در دانشگاه تهران رقم خورد؛ زمانی که دانش‌آموزان و دانشجویان در اعتراض به ظلم و استبداد رژیم پهلوی به میدان آمدند و در جریان سرکوب این حرکت، ۵۶ دانش‌آموز به شهادت رسیدند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) سومین رویداد را تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در ۱۳ آبان ۱۳۵۸ دانست و گفت: این اقدام نیز در امتداد مبارزه با دخالت‌های آمریکا و مقابله با سلطه‌جویی این کشور صورت گرفت و ملت ایران همچنان بر موضع تاریخی خود در برابر استکبار ایستاده است.

حجت‌الاسلام رمضانی با اشاره به سابقه طولانی استعمارگری قدرت‌های غربی بیان کرد: جریان استعمار همواره در پی چپاول منابع انسانی و اقتصادی کشورها بوده و تاریخ برخی کشورهای آفریقایی و دیگر مناطق جهان، نمونه‌های روشنی از برده‌داری، برده‌فروشی و بهره‌کشی قدرت‌های استعمارگر را در خود ثبت کرده است.

وی با اشاره به نقش آمریکا در تحولات سیاسی ایران افزود: کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ نقطه عطفی در مداخلات آمریکا در کشور بود و پس از آن، این کشور طی دهه‌های متمادی در امور داخلی ایران دخالت کرد؛ تا جایی که در دوران رژیم پهلوی، سفیران آمریکا و انگلیس در تعیین جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های کشور نقش‌آفرینی می‌کردند.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به پیشینه تاریخی و تمدنی ایران تاکید کرد: ایران با تمدنی بیش از پنج هزار سال، کشوری با سابقه تاریخی و جغرافیایی گسترده است، اما مداخلات و قراردادهای تحمیلی قدرت‌های بیگانه، از جمله ترکمنچای و جدایی بحرین، موجب از دست رفتن بخش‌هایی از سرزمین ایران شد.

وی پیروزی انقلاب اسلامی را نقطه عطفی در تاریخ معاصر کشور دانست و گفت: تحقق اراده ملت ایران و سرنگونی رژیم پهلوی در شرایطی رقم خورد که بسیاری از افراد و جریان‌های سیاسی، اصلاحات تدریجی را تنها راه تغییر می‌دانستند، اما امام خمینی(ره) با تأکید بر ضرورت تحول بنیادین، انقلاب اسلامی را بر پایه ایمان و اراده مردم رهبری کردند.

حجت‌الاسلام رمضانی افزود: انقلاب اسلامی نه‌تنها معادلات داخلی ایران را تغییر داد، بلکه زمینه‌ساز تحولات گسترده‌ای در منطقه و عرصه جهانی شد و امروز ایران به الگویی برای آزادگان و ملت‌های خواهان استقلال تبدیل شده است.

رمضانی با تأکید بر نقش ایمان و علم در پیشرفت کشور بیان کرد: دو عامل اساسی در تحول جامعه ایران نقش داشته است؛ نخست ایمان راسخ و دوم رشد علم و دانش. هر جامعه‌ای که این دو مؤلفه را در کنار یکدیگر تقویت کند، مسیر پیشرفت و اقتدار را طی خواهد کرد.

وی تصریح کرد: پیشرفت علمی، اخلاق و معنویت، مبارزه با فساد و عدالت‌خواهی از جمله محورهای مهمی هستند که باید در مسیر حرکت جامعه مورد توجه قرار گیرند و نسل جوان نیز در تحقق این اهداف نقش اساسی دارد.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با بیان اینکه عدالت‌خواهی و مقابله با استعمار از ویژگی‌های مهم نسل جوان است‌ گفت: جوانان به‌دنبال آن هستند که در تعیین سرنوشت خود و جامعه نقش داشته باشند و حرکت دانش‌آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ نیز جلوه‌ای روشن از همین روحیه عدالت‌خواهی و مبارزه با ظلم بود.

حجت‌الاسلام رمضانی با اشاره به گسترش دامنه مشارکت مردمی در مراسم ۱۳ آبان گفت: در گذشته حضور در راهپیمایی این روز بیشتر به دانش‌آموزان محدود می‌شد، اما امروز اقشار مختلف مردم، از زنان و مردان تا نسل‌های مختلف، در این حرکت حضور دارند و این نشان‌دهنده زنده بودن پیام ۱۳ آبان در جامعه است.

وی با اشاره به وعده‌های الهی درباره حاکمیت عدالت در جهان بیان کرد: بر اساس وعده الهی، صالحان وارثان زمین خواهند شد، عدالت سراسر جامعه بشری را فراخواهد گرفت و دوران سلطه مستکبران به پایان خواهد رسید؛ وعده‌ای که تخلف‌ناپذیر است و امید به تحقق آن، پشتوانه حرکت ملت‌های آزادی‌خواه محسوب می‌شود.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به تحولات نظام بین‌الملل و اعتراض ملت‌ها به سیاست‌های آمریکا تاکید کرد: آنچه نظام سلطه از آن هراس دارد، بیداری و به میدان آمدن اراده ملت‌هاست. تهدیدها و اظهارات تحقیرآمیز دونالد ترامپ علیه ایران نیز ناشی از ضرباتی است که به جایگاه و هژمونی آمریکا وارد شده است.

حجت‌الاسلام رمضانی افزود: آمریکا درصدد بود با تکیه بر قدرت خود، نظم جهانی را مطابق خواستش مدیریت کند و ملت‌ها را تحت سلطه قرار دهد، اما امروز نه‌تنها در کشورهای اسلامی، بلکه در اروپا، آمریکای لاتین و حتی در داخل آمریکا نیز جریان‌های مختلفی در برابر این هژمونی ایستاده‌اند و نشانه‌های افول نظام سلطه آشکار شده است.

وی با تأکید بر اینکه ملت ایران در برابر تهدیدها عقب‌نشینی نخواهد کرد گفت: ملت ایران تحقیرشدنی و تهدیدپذیر نیست، بلکه با اتکا به ایمان و رهبری خود به الگویی جهانی تبدیل شده و ایستادگی آن الهام‌بخش ملت‌های آزاده است.

حجت‌الاسلام رمضانی با اشاره به جایگاه رهبری در شرایط کنونی کشور تصریح کرد: ملت ایران با تبعیت از رهبری، مسیر مقابله با استکبار را ادامه می‌دهد و امروز نیز آیت‌الله سید مجتبی خامنه‌ای با همان نگاه، این مسیر را هدایت می‌کنند. به اعتقاد من، امروز شاهد اقتدار رهبری در مدیریت و فرماندهی تقابل با جبهه استکبار هستیم.

دبیرکل مجمع جهانی اهل بیت(ع) با اشاره به ضرورت تقویت توانمندی‌های علمی و فناورانه کشور گفت: استکبارستیزی در شرایط کنونی تنها به عرصه سیاسی و نظامی محدود نیست، بلکه باید در حوزه‌های علم و فناوری، از جمله هوش مصنوعی نیز به پیشرفت دست یابیم. تقویت اراده ملت‌ها، عقلانیت، معنویت و دانش، از مؤلفه‌های اساسی اقتدار و شکست‌ناپذیری جوامع است.

وی با اشاره به شهدای جنگ اخیر و تأثیر شهادت فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان بر افکار عمومی تصریح کرد: دشمنان با اقدامات خود دل ملت ایران و آزادگان جهان را جریحه‌دار کردند و با به شهادت رساندن امام شهید، فرماندهان، دانشمندان و دانش‌آموزان بی‌گناه میناب، جنایات بزرگی مرتکب شدند، اما باید بدانند که انتقام این جنایات در پیش است.

حجت‌الاسلام رمضانی با اشاره به تأکید فرماندهی کل قوا بر آمادگی نیروهای مسلح برای مقابله با هرگونه تجاوز مجدد افزود: در صورت تکرار حمله از سوی دشمنان، نیروهای مسلح باید با تمام توان در برابر متجاوزان ایستادگی کنند و اجازه ندهند امنیت و استقلال کشور مورد تعرض قرار گیرد.

وی وحدت و انسجام ملی را مهم‌ترین وظیفه امروز جامعه دانست و گفت: حضور مردم در صحنه، پشتوانه اصلی مسئولان نظام است و هرچه این حضور گسترده‌تر و منسجم‌تر باشد، مسئولان نیز با اقتدار بیشتری مواضع جمهوری اسلامی را در عرصه بین‌المللی اعلام خواهند کرد.