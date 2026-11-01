۸۹ میلیون دلار از گمرک پلدشت به خارج کشور صادر شد

وحید طایفه حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۸۹ میلیون دلار کالا از طریق گمرک پلدشت به کشورهای آسیایی و اروپایی صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته بیش از ۹ برابر رشد داشته است.

وی ادامه داد: رونق تجارت در مرزهای شمالی کشور، این روزها در گمرک پلدشت جلوه‌ای تازه به خود گرفته است؛ گذرگاهی راهبردی که به‌عنوان چهارمین گذرگاه ارتباطی کشورمان با جمهوری آذربایجان، نقش مهمی در توسعه مبادلات تجاری و ارتباط اقتصادی با کشورهای منطقه دارد.

حسینی اضافه کرد: بر اساس آمار اعلام‌شده، میزان صادرات از گمرک پلدشت از ابتدای سال جاری تاکنون، در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، ۸۰۰ درصد افزایش یافته است.

رئیس گمرک پلدشت گفت: از اول سال جاری تاکنون به ارزش ۸۹ میلیون دلار و به میزان ۴۳ هزار تن کالا از گمرک پلدشت به مقصد کشورهای اروپایی و آسیایی صادر شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته از لحاظ ارزش ۹۲۲ درصد و از لحاظ وزنی ۱۵۸ درصد افزایش یافته است.

حسینی خاطر نشان کرد: در کنار این رشد چشمگیر، ترانزیت کالا نیز ۴۳ درصد افزایش داشته بطوری که در این مدت به ارزش ۲ میلیارد ۲۰۰ میلیون دلار و به وزن ۳۳۰ و ۸۴۴ تن کالا از طریق این گمرک به کشورهای هدف تزانزیت شده است.

وی با بیان اینکه سالانه میزان مبادلات تجاری در این گمرک به بیش از ۶ میلیارد دلار می‌رسد گفت: پیش بینی می‌شود ارزش صادرات کالا در این گمرک تا پایان سال جاری به ۱۵۰ میلیون دلار برسد.