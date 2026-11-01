به گزارش خبرنگار مهر، امیر مرادی ظهر یکشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان آستانه اشرفیه، با بیان اینکه آگاهی‌بخشی درباره پیامدهای مصرف مواد، به‌ویژه مواد صنعتی ضروری است،اظهار کرد:خانواده‌ها باید با آثار کوتاه‌مدت و بلندمدت این مواد آشنا شوند تا بتوانند نقش مؤثرتری در پیشگیری از اعتیاد داشته باشند.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان گیلان آموزش و پرورش را از ظرفیت‌های مهم پیشگیری برشمرد و گفت: برنامه‌های آموزشی برای آشنایی دانش‌آموزان با آسیب‌های اعتیاد در حال اجراست.

وی افزود : آموزش و پرورش با ظرفیت مشاوره‌ ای با شماره ۱۵۷۰ بر ای ارتباط دانش‌آموزان و خانواده‌ها خدمات مشاوره ای را ارائه می دهد.

آموزش‌های پیشگیرانه گسترده شود

مرادی با اشاره به ضرورت آموزش در محیط‌های کاری، خواستار همکاری اداره کار و دستگاه‌های مرتبط برای برگزاری برنامه‌های آگاهی‌بخش در جامعه کارگری شد و ادامه داد :شهرستان‌ها با فعالیت صنعتی و جمعیت کارگری می‌توانند با آموزش هدفمند، آگاهی درباره آسیب‌های اعتیاد را افزایش دهند.

وی با تاکید بر نقش رسانه ها که هنر و رسانه می‌توانند در آگاهی‌بخشی و پیشگیری نقش مؤثری داشته باشند، اظهار کرد: صدا و سیما، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی و هنرمندان در تولید آثار رسانه‌ای و هنری درباره اعتیاد و پیامدهای آن مشارکت داشته باشند.

سرپرست دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با بیان اینکه پیشگیری باید پیش از گرفتار شدن افراد به اعتیاد مورد توجه قرار گیرد،افزود: دستگاه‌های مسئول لازم است با تقسیم کار و هماهنگی بیشتر، آموزش‌های خانواده محور را تقویت کنند و برنامه‌های پیشگیرانه را به صورت منظم در سطح شهرستان اجرا کنند.

وی با قدردانی از گزارش‌های ارائه‌شده در نشست، بر همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مسئول گفت: حمایت از نیروهای فعال در این حوزه و پیگیری منظم برنامه‌ها برای مقابله مؤثربا آسیب‌های اجتماعی ضروری است.

ضرورت هماهنگی تقویت خدمات درمانی

مرادی با اشاره به ضرورت هماهنگی دبیرخانه شهرستان، بهزیستی و نیروی انتظامی در حوزه درمان و کاهش آسیب تأکید کرد: نیازهای شهرستان و استفاده بهتر از ظرفیت‌های موجود پیگیری جدی شود.

وی از راه‌اندازی مرکز جدید ماده ۱۶ گفت و تصریح کرد: راه اندازی این مرکز به بررسی نیاز شهرستان، تأمین زیرساخت و همکاری دستگاه‌های محلی، از جمله شهرداری، نیاز دارد و باید پس از ارزیابی کارشناسی و هماهنگی میان نهادهای مسئول دنبال شود.