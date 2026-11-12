به گزارش خبرنگار مهر، احسان جهانیان عصر پنجشنبه در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان بوشهر اظهار کرد: آسیب‌های اجتماعی از جمله مصرف مواد مخدر، همه اقشار جامعه را تحت تأثیر قرار می‌دهد و بی‌تفاوتی در برابر این معضل می‌تواند زمینه‌ساز گرفتار شدن نوجوانان و جوانان در دام اعتیاد شود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه هم‌زمان به دو موضوع عرضه و تقاضای مواد مخدر افزود: دستگاه‌های مسئول باید برنامه‌های تخصصی و ابلاغی خود را در سه حوزه پیشگیری، مقابله و درمان با جدیت دنبال کنند.

جهانیان با اشاره به کشت خشخاش با انگیزه‌های اقتصادی در برخی مناطق تصریح کرد: برخی افراد بدون توجه به پیامدهای این اقدام و خطر گرفتار شدن نزدیکان و فرزندان خود در دام اعتیاد به این فعالیت روی می‌آورند؛ ازاین‌رو آگاهی‌بخشی در روستاها با مشارکت دهیاری‌ها، دفتر امور روستایی و شوراهای اسلامی ضروری است.

وی ترویج کشت‌های جایگزین با همکاری سازمان جهاد کشاورزی را یکی از راهکارهای کاهش این آسیب دانست و بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره پیامدهای کشت مواد مخدر در مناطق روستایی تأکید کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر ضمن قدردانی از عملکرد پلیس مبارزه با مواد مخدر استان در افزایش میزان کشفیات، خواستار شناسایی و ضربه زدن به باندها و شبکه‌های توزیع مواد مخدر با همکاری دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی شد.

جهانیان با ابراز نگرانی از احتمال گرایش نوجوانان به مصرف مواد مخدر گفت: برگزاری نمایشگاه‌های آگاهی‌بخشی در مدارس و دانشگاه‌ها و همچنین توسعه فضاهای ورزشی و اجتماعی با هدف افزایش نشاط اجتماعی باید در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابطال تعدادی از پروانه‌های بهره‌برداری مراتع از سوی منابع طبیعی، بر ضرورت اجرای مؤثر این تصمیم و تغییر بهره‌برداران اراضی مربوط تأکید کرد.

جهانیان همچنین با اشاره به وضعیت مراکز نگهداری و درمان معتادان در استان اظهار کرد: مرکز ماده ۱۶ در بوشهر ایجاد نشده و مرکز موضوع تبصره ۲ نیز بیش از ظرفیت تعیین‌شده فعالیت می‌کند؛ بنابراین دستگاه‌هایی که بر اساس قانون وظیفه کمک به نگهداری افراد در این مرکز را بر عهده دارند باید با دبیرخانه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر همکاری کنند.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن هفته پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و مبارزه با اعتیاد از ۲۲ تا ۲۸ آبان، بر نقش دستگاه‌های فرهنگی و اطلاع‌رسانی در ارتقای آگاهی عمومی و تقویت برنامه‌های پیشگیرانه تأکید کرد.