یک بازار سه روایت؛ بندرعباس در تهران تماشایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه «سه روایت از یک بازار» شنبه ۹ آبان در خانه آفرینش‌های شهری ایران (خانه وارطان) افتتاح شد.

علی دولیخانی، هلیا اعتمادی و مبین مایلی، سه عکاسی هستند که زندگی روزمره بازار بندرعباس را ثبت کرده‌اند. در کنار آثار آنها، عکس‌های تاریخی شهر نیز قرار گرفته تا بازدیدکنندگان بتوانند تصویری از گذشته و امروز بندرعباس را در یک نمایشگاه ببینند.

بازار روز بندرعباس پیشینه‌ای چندصدساله دارد و همچنان یکی از محل‌های خریدوفروش محصولات محلی است. در توضیحات تاریخی نمایشگاه آمده است که این محدوده در دوره قاجار از جنوب به اسکله و تجارتخانه‌ها، از غرب به محله بازرگانان هندی و از شمال به معبد هندوها می‌رسید. محصولاتی مانند ماهی، میوه و سبزیجات که روزگاری در این محدوده عرضه می‌شدند، هنوز هم در بساط فروشندگان دیده می‌شوند.

یکی از ویژگی‌های بازار، حضور گسترده زنان در فعالیت‌های اقتصادی آن است. علی دولیخانی از عکاسان نمایشگاه، این حضور را بخشی از هویت اجتماعی بازار دانست و گفت: یکی از موضوعات مهم، حضور پررنگ زنان است. بیشتر فروشندگان محلی محصولات خودشان را به بازار می‌آورند و می‌فروشند. اینجا یک فضای همگانی است و آدم‌هایی از گروه‌ها و فرهنگ‌های مختلف در آن حضور دارند.

دولیخانی معتقد است بازار علاوه بر دادوستد روزانه، ظرفیت معرفی فرهنگ بومی و تاریخ بندرعباس را نیز دارد. نزدیکی آن به دریا و معبد هندوها، از نظر او فرصتی برای شناخت بیشتر این محدوده و توسعه گردشگری فرهنگی است.

در میان عکس‌های نمایشگاه، آدم‌ها جایگاه ویژه‌ای دارند؛ فروشندگانی که سال‌ها در بازار کار کرده‌اند و برخی از آنها امروز دیگر در قید حیات نیستند. مبین مایلی یکی دیگر از عکاسان، در توضیح علاقه‌اش به ثبت این چهره‌ها توضیح داد: من بیشتر شخصیت‌محور عکاسی می‌کنم. وارد بازار می‌شوم و میان آدم‌ها دنبال داستان‌هایشان می‌گردم. بعضی از کسانی که از آنها عکس گرفته‌ام، امروز دیگر در قید حیات نیستند و همین موضوع عکس‌ها را ارزشمندتر می‌کند.

بخشی از زندگی بازار که مایلی ثبت کرده، مربوط به جمعه‌بازاری است که مردم در آن حیواناتی مانند خروس و سگ را برای فروش یا مبادله می‌آورند. زنان و مردان در کنار یکدیگر در این بازار حضور دارند. حتی در دوران کرونا که رفت‌وآمدها به‌شدت کاهش یافته بود، جمعه‌بازار کاملاً تعطیل نشد و شماری از فروشندگان همچنان برای خریدوفروش به آنجا می‌آمدند.

در عکس‌های هلیا اعتمادی، ساعت‌های مختلف روز هم اهمیت پیدا کرده‌اند. بازار در هفت صبح جمعه چهره‌ای متفاوت از ظهر دارد؛ وقتی رفت‌وآمد بیشتر می‌شود و رنگ محصولات و لباس‌ها در میان جمعیت به چشم می‌آید. اعتمادی در این مجموعه، حضور نسل‌های مختلف را نیز ثبت کرده است.

وی بیان کرد: چندین قرن از شکل‌گیری این بازار گذشته، ساختمان‌ها تغییر کرده‌اند و نسل‌ها عوض شده‌اند، اما هنوز بچه‌های ۱۲ و ۱۳ ساله را در کنار فروشندگان قدیمی می‌بینیم. کسانی که پدران و مادرانشان در همین بازار کار می‌کردند و حالا خودشان همان راه را ادامه می‌دهند.

افتتاح این نمایشگاه با حضور عبدالرضا گلپایگانی، پیروز حناچی، محمدسعید ایزدی، فریدون بابایی‌اقدام، علی اعطا، محمود اولاد و جمعی از معماران، هنرمندان و عکاسان همراه بود. اجرای زنده پادکست «مُگون» نیز در برنامه افتتاحیه جای داشت.

شهاب‌الدین ارفعی هنرمند معمار، در بازدید از نمایشگاه، به اهمیت عکس‌های تاریخی و امکان مقایسه آنها با چهره امروز شهر اشاره کرد و گفت: بعضی از عکس‌ها ماهیت سندی دارند. حتی بررسی می‌کردیم که محل ثبت این تصاویر کجاست و امروز چه تغییری کرده است. اما به نظرم موضوع مهم‌تر، تعامل اجتماعی است که در چنین فضایی شکل می‌گیرد.

وی بازار بندرعباس را بازاری ویژه توصیف کرد و افزود: عکس‌های انتخاب‌شده، هرچند تمام جنبه‌های بازار را در بر نمی‌گیرند، معرفی اجمالی از زیبایی‌ها و ویژگی‌های آن ارائه می‌کنند.

ارفعی همچنین بر ضرورت تداوم برنامه‌های فرهنگی در خانه وارطان تأکید کرد و گفت: وقتی نهادهایی مانند وزارت راه و شهرسازی ارتباط قوی‌تری با جامعه مدنی پیدا می‌کنند، زمینه برگزاری چنین نمایشگاه‌هایی فراهم می‌شود. امیدوارم این روند با یکی دو نمایشگاه تمام نشود و اینجا به پایگاهی برای ارائه آثار هنرمندان تبدیل شود.

نمایشگاه «سه روایت از یک بازار» تا ۲۱ آبان در خانه آفرینش‌های شهری ایران (خانه وارطان)، میدان فلسطین، خیابان طالقانی، پلاک ۵۱۴ ادامه دارد. ساعت بازدید شنبه تا چهارشنبه از ۱۰ تا ۱۶ و پنجشنبه‌ها از ۱۴ تا ۱۹ است.