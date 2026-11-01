به گزارش خبرنگار مهر، محسن شاهپری عصر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به فرصت ایجادشده در قالب طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها اظهار کرد: با تلاش و پیگیری‌های ارزشمند فرماندار شهرستان، دکتر رضایی، چهار پروژه مربوط به آموزش و پرورش گلپایگان برای بهره‌مندی از ظرفیت این طرح معرفی شده است.

وی افزود: در قالب طرح نشان‌دار کردن پروژه‌ها و با استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم، مودیان مالیاتی واجد شرایط، کسبه، بازاریان، فعالان اقتصادی می‌توانند با انتخاب پروژه‌های معرفی‌شده، در تأمین اعتبار و تکمیل این طرح‌های آموزشی مشارکت کنند،مودیان واجد شرایط از سایر شهرستان‌ها و استان‌ ها نیز می‌توانند با انتخاب پروژه‌های ملی معرفی‌شده، در تکمیل این طرح‌ها سهیم شوند.

رئیس آموزش و پرورش گلپایگان با بیان اینکه سه پروژه از چهار پروژه معرفی‌شده در قالب طرح ملی قرار دارند، تصریح کرد: پروژه مسکن مهر یک و پروژه اشرفی اصفهانی از جمله طرح‌های معرفی‌شده هستند. همچنین توسعه چهار کلاس درس در روستای رباط سرخ و مدرسه حبیب‌اللهی نیز از دیگر پروژه‌های پیش‌بینی‌شده در این طرح به شمار می‌روند که پروژه مدرسه حبیب‌اللهی از ظرفیت بند «خ» ماده ۲۰ برخوردار است.

شاهپری با تأکید بر اهمیت مشارکت فعالان اقتصادی در اجرای این طرح‌ها گفت: مودیان مالیاتی واجد شرایط می‌توانند با انتخاب پروژه‌های آموزش و پرورش، مالیات خود را در مسیر تکمیل این طرح‌ها هدایت کنند و نقش مؤثری در توسعه فضاهای آموزشی شهرستان داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: این فرصت ارزشمند زمینه‌ای برای مشارکت جمعی کسبه، بازاریان و فعالان اقتصادی در ارتقای زیرساخت‌های آموزشی فراهم کرده است و انتظار می‌رود این اقشار با مشارکت جدی و فعال خود، آموزش و پرورش را در تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام یاری کنند.

وی تأکید کرد: مشارکت در این طرح، در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده فرزندان شهرستان و کمک به رشد و ارتقای نظام تعلیم و تربیت است و امیدواریم با همراهی مودیان مالیاتی، شاهد تکمیل پروژه‌های آموزشی و بهبود شرایط تحصیل دانش‌آموزان در گلپایگان باشیم.