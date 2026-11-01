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۱۰ آبان ۱۴۰۵، ۱۷:۱۰

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در بلغارستان

دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری در بلغارستان

شهروندان بلغارستان در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور برای انتخاب رئیس‌جمهور و معاون وی از میان ۲ زوج انتخاباتی پای صندوق‌های رأی رفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، شهروندان بلغارستان برای انتخاب رئیس‌ جمهور و معاون وی در دور دوم انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور پای صندوق‌های رأی رفتند.

رقابت در این مرحله میان ۲ زوج انتخاباتی شامل ایلیانا یوتووا، رئیس‌جمهور کنونی و کریل والچف، معاون پیشنهادی وی در برابر آندری گیوروف، نخست‌ وزیر پیشین و جورجی کادف، نامزد معاونت ریاست‌جمهوری برگزار می‌شود.

برندگان این انتخابات برای یک دوره ۵ ساله انتخاب خواهند شد. رأی‌گیری از ساعت ۷ صبح امروز آغاز شد و تا ساعت ۲۰ به وقت محلی ادامه دارد.

بر اساس آمارها، ۶ میلیون و ۵۸۴ هزار و ۲۵ نفر واجد شرایط رأی دادن هستند.

تحلیلگران پیش‌بینی می کردند یوتووا سیاست رادف (رومن رادف، نخست‌وزیر بلغارستان) را ادامه دهد؛ سیاستی که بلغارستان را در مسیر اروپایی نگه می‌دارد، اما همزمان خواستار بهبود روابط با روسیه و لغو تحریم‌هاست. یوتووا و رادف هر دو خواستار راه‌حلی دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ در اوکراین شده‌اند.

کد مطلب 6996665

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