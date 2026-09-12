انفجار در تاسیسات نظامی بلغارستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، انفجار بامداد شنبه در یک مرکز نگهداری تسلیحات در نزدیکی روستای «تسارِوا لیوادا» در مرکز بلغارستان به وقوع آتشسوزی منجر شد.
کریستینا سیدوروا، فرماندار منطقه گابروو در ساعات اولیه روز شنبه به خبرنگاران گفت: در حال حاضر آتشسوزی در محوطه پایگاه ذخیرهسازی کارخانه است و از یک انبار به انبار دیگر در حال گسترش است.
رسانههای محلی به نقل از یکی از مقامهای شرکت EMCO گزارش دادند که این تأسیسات متعلق به این شرکت است؛ شرکتی که ماه گذشته نیز در یکی دیگر از مراکز آن انفجاری رخ داده بود.
این شرکت متعلق به «امیلیان گِبِرِف» تاجر بلغاری تسلیحات است. دادستانهای بلغارستان پیشتر مدعی شدهاند که گبِرِف هدف حملات عوامل روسیه به تأسیساتش بوده است.
بلغارستان در سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت شش شهروند روس را به اتهام دست داشتن در انفجار و تخریب انبارهای تسلیحات این شرکت صادر کرد؛ انبارهایی که بین سالهای ۲۰۱۱ تا ۲۰۲۰ مهمات ذخیرهشده برای صادرات به اوکراین و گرجستان در آنها نگهداری میشد.
دادستانهای بلغارستان در آن زمان اعلام کردند که میتوان بهطور منطقی میان انفجارهای بلغارستان، تلاش برای مسموم کردن گبِرِف در سال ۲۰۱۵ و انفجار انبار مهمات در جمهوری چک در سال ۲۰۱۴ ارتباط برقرار کرد. مسکو این اتهامات را رد کرده است.
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