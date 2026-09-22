جهش ۲۳.۸ درصدی قیمت سوخت در اروپا نسبت به مدت مشابه سال قبل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، بر اساس داده‌های یورواستات، قیمت سوخت و روان‌کننده‌ها برای حمل‌ونقل شخصی در اتحادیه اروپا در اوت امسال ۲۳.۸ درصد بیشتر از اوت ۲۰۲۵ بوده است. این رقم در ژوئن ۱۳.۷ درصد و در ژوئیه ۱۶.۹ درصد افزایش سالانه داشت.

قیمت سوخت در ۲۶ کشور از ۲۷ عضو اتحادیه اروپا افزایش یافته و در ۱۸ کشور رشد سالانه بیش از ۲۰ درصد ثبت شده است.

بلغارستان با ۳۴.۵ درصد بیشترین افزایش سالانه قیمت سوخت را داشت و پس از آن لیتوانی با ۲۸.۸ درصد، فنلاند با ۲۷.۶ درصد، آلمان با ۲۷.۵ درصد و فرانسه با ۲۷.۴ درصد قرار گرفتند. کمترین افزایش سالانه مربوط به مجارستان با ۱.۳ درصد بود و پس از آن سوئد با ۶.۱ درصد و ایرلند با ۱۱.۷ درصد قرار داشتند.

در مقایسه ماهانه نیز قیمت گازوئیل در اتحادیه اروپا در اوت ۸.۳ درصد و قیمت بنزین ۳.۳ درصد نسبت به ژوئیه افزایش یافت. در ژوئیه، قیمت گازوئیل ۴.۳ درصد و بنزین ۴.۷ درصد نسبت به ماه قبل افزایش یافته بود.

قیمت گازوئیل در فاصله ژوئیه تا اوت در ۲۶ کشور اتحادیه اروپا افزایش یافت. جمهوری چک با ۱۴.۳ درصد، بلغارستان با ۱۳.۵ درصد و لوکزامبورگ با ۱۲.۳ درصد بیشترین رشد را ثبت کردند.

در بخش بنزین نیز قیمت‌ها در ۲۲ کشور افزایش یافت، در دو کشور ثابت ماند و در سه کشور کاهش پیدا کرد. اسپانیا با ۸.۲ درصد بیشترین افزایش ماهانه قیمت بنزین را ثبت کرد و پس از آن رومانی با ۶.۶ درصد، ایتالیا با ۶.۳ درصد و قبرس با ۶.۲ درصد قرار گرفتند.