به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین مهدیان ظهر دوشنبه در دیدار با مسئولان ستاد اقامه نماز استان، بر ضرورت استفاده از ظرفیت امامزادگان و بقاع متبرکه برای ترویج فرهنگ نماز و تقویت فعالیت‌های دینی تأکید کرد.

وی با اشاره به جایگاه نماز در تعالیم اسلامی اظهار کرد: نماز مهم‌ترین جلوه بندگی و ارتباط انسان با پروردگار است و ترویج فرهنگ اقامه این فریضه الهی باید در اولویت برنامه‌های فرهنگی و دینی دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان با تأکید بر نقش ستاد اقامه نماز در نهادینه‌سازی این فرهنگ افزود: همکاری و تعامل دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی می‌تواند زمینه تقویت جایگاه نماز در خانواده‌ها و جامعه، به‌ویژه در میان نسل جوان را فراهم کند.

مهدیان با بیان اینکه امامزادگان و بقاع متبرکه علاوه بر کارکرد زیارتی، ظرفیت‌های گسترده‌ای در حوزه فعالیت‌های فرهنگی و قرآنی دارند، تصریح کرد: برگزاری نمازهای جماعت در این اماکن مقدس می‌تواند زمینه حضور بیشتر خانواده‌ها و جوانان در برنامه‌های معنوی را فراهم کند.

وی حضور روحانیون و مبلغان دینی، فراهم‌سازی امکانات مناسب برای اقامه نماز جماعت و اجرای برنامه‌های فرهنگی با محوریت نماز را از جمله اقدامات مؤثر در این زمینه برشمرد.

مدیرکل اوقاف و امور خیریه گلستان بر ضرورت هم‌افزایی اوقاف، ستاد اقامه نماز، ائمه جماعات و سایر نهادهای فرهنگی تأکید کرد و گفت: با همکاری این مجموعه‌ها می‌توان از ظرفیت بقاع متبرکه برای تقویت فرهنگ بندگی و معنویت در جامعه بهره بیشتری برد.