به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمد خدیری به‌عنوان امام جمعه جدید شهرستان آبیک منصوب شد. وی پیش از این مسئولیت امامت جمعه شهرهای سلطانیه در استان زنجان، پرند در استان تهران و شهر جدید هشتگرد در استان البرز را بر عهده داشته است.

خدیری از نظر تحصیلات حوزوی دارای سطح چهار حوزه علمیه و از نظر دانشگاهی دارای مدرک دکترای حقوق عمومی است. حضور چندساله در درس خارج فقه رهبر شهید انقلاب اسلامی، تدریس در حوزه و دانشگاه و فعالیت به‌عنوان استاد دانشگاه تهران از دیگر سوابق علمی و آموزشی وی به شمار می‌رود.

مدیریت حوزه علمیه شهرستان شهریار نیز در سوابق اجرایی امام جمعه جدید آبیک دیده می‌شود. وی همچنین در سال تحصیلی ۱۳۸۸ تا ۱۳۸۹ مدرسه علمیه امام صادق(ع) شهر پرند را احداث کرده است.