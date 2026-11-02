به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله رسول فلاحتی بعد از ظهر دوشنبه در دیدار رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان، با اشاره به جایگاه راهبردی این سازمان در هدایت منابع و برنامه‌ریزی توسعه استان اظهار کرد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به‌عنوان مغز متفکر توسعه استان باید با اشراف میدانی بر مشکلات، نیازها و ظرفیت‌های گیلان، منابع را به‌گونه‌ای تخصیص دهد که آثار آن در زندگی مردم ملموس باشد.

وی با تأکید بر ضرورت توجه ویژه به پروژه‌های نیمه‌تمام استان افزود: مسئولان نباید صرفاً به اعداد و ارقام اداری اکتفا کنند، بلکه باید اجرای طرح‌هایی را در اولویت قرار دهند که مستقیماً با معیشت، رفاه و کیفیت زندگی مردم ارتباط دارند.

نماینده ولی‌فقیه در گیلان با اشاره به مشکلات حوزه مدیریت پسماند، راه‌ها، شبکه فاضلاب و آبرسانی تصریح کرد: این پروژه‌ها نیازمند پیگیری مستمر و جدی هستند و نباید به دلیل کمبود اعتبار یا ضعف در پیگیری، اجرای طرح‌های حیاتی استان فرسایشی شود.

آیت‌الله فلاحتی با اشاره به ضرورت اولویت‌بندی اعتبارات در بودجه سال ۱۴۰۶ خاطرنشان کرد: بودجه‌ریزی باید با نگاه دقیق به نیازهای واقعی استان و با هدف رفع محرومیت انجام شود تا منابع محدود در مسیر حل مسائل اساسی مردم به کار گرفته شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در اجرای برنامه‌های ملی، از تلاش‌های انجام‌شده در روند سرشماری قدردانی کرد و گفت: شفافیت اطلاعات و اعتماد عمومی از سرمایه‌های اصلی کشور است و مسئولان باید در تمامی مراحل با مردم صادق باشند و اطمینان خاطر لازم را برای مشارکت آنان فراهم کنند.

در ادامه این دیدار، محمدرضا نورانی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گیلان، گزارشی از وضعیت شاخص‌های توسعه‌ای، روند بودجه‌ریزی و اقدامات انجام‌شده در این حوزه ارائه کرد.

نورانی همچنین از تدوین و ارائه ۱۲ پیشنهاد اجرایی برای تقویت اعتبارات استانی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ خبر داد و افزود: پیگیری پروژه‌های اولویت‌دار گیلان با همکاری مجمع نمایندگان و مجموعه مدیریتی استان در دستور کار قرار دارد.