به گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه با حضور هادی حق‌شناس استاندار گیلان و امیدعلی پارسا مدیر امور استان‌های سازمان برنامه وبودجه کشور، ضمن قدردانی از زحمات محمدرضا رستمی و با صدور از سوی معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور علیرضا نورانی به عنوان سرپرست سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان منصوب و معرفی شد.

نماینده عالی دولت در گیلان در این جلسه با بیان اینکه انتظار است دستگاه‌های ملی در خصوص تکمیل پروژه‌های عمرانی به استان‌ها کمک کنند، اظهار کرد: برخی از پروژه‌های ملی در استان‌ها الخصوص گیلان هنوز نیمه تمام مانده و مردم انتظار تکمیل آن را دارند، از این رو دستگاه‌های ملی باید برای تکمیل این پروژه‌ها به مانند گذشته همکاری‌های لازم را انجام دهند.

حق‌شناس با تأکید بر نقش سازمان برنامه و بودجه در تخصیص اعتبارات به موقع به‌منظور حل معضلات گیلان گفت: با توجه به نگاه سازمان برنامه و بودجه به تسریع در تخصیص بموقع اعتبارات، امید است انتظار استان در این زمینه و بویژه تکمیل پروژه های زیرساختی محقق شود.

وی با اشاره به برخی از مأموریت‌ها و وظایف سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در استان‌ها بیان کرد: هماهنگی و راهبری نظام برنامه‌ریزی استان در چارچوب نظام برنامه‌ریزی کشور، برنامه‌ریزی به‌منظور تحقق قدرالسهم استان از تولید ناخالص داخلی کشور، پیاده‌سازی و نظارت بر اجرای طرح آمایش سرزمینی استان در چارچوب ضوابط ملی آمایش سرزمین و با در نظر گرفتن مردم استان از جمله مواردی است که باید به آن توجه شود.

«امید علی پارسا» مدیر امور استان‌های سازمان برنامه و بودجه کشور نیز در این جلسه با بیان اینکه حدود ۸۰ درصد از منابع کشور به شکل ملی و با پیشنهاد وزارتخانه‌ها به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تصمیم گیری می‌شوند، اظهار کرد: تنها حدود ۲۰ درصد از منابع کشور استانی است که در شورای برنامه ریزی و توسعه هراستان در زمینه آن با توجه به اینکه این پروژه‌ها کوچک مقیاس هستند، تصمیم گیری انجام می‌شود.

به گفته وی شورای برنامه ریزی و توسعه هر استان باید عدالت و توازن در توزیع اعتبارات را بین شهرستان‌ها و دستگاه‌های اجرایی رعایت کند.

«علیرضا نورانی» که جایگزین «محمدرضا رستمی» شده، پیش از این به‌عنوان رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان گلستان فعالیت می‌کرده است.