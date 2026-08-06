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۱۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۳۷

پروژه‌ های گیلان بر پایه عدالت سرزمینی و زیرساخت‌ها اولویت‌ بندی شود

پروژه‌ های گیلان بر پایه عدالت سرزمینی و زیرساخت‌ها اولویت‌ بندی شود

رشت- رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به ضرورت بازنگری دراولویت‌های اجرایی پروژه های زیرساختی گفت: پروژه‌ های گیلان برپایه عدالت سرزمینی و زیرساخت‌ها اولویت بندی شود.

به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا نورانی صبح پنج شنبه در جلسه مجمع نمایندگان گیلان با حضور استاندار گیلان در رشت، با اشاره به تلاش برای قرارگیری استان در فهرست سفرهای ریاست‌جمهوری، اظهارکرد: استان‌های دریافت‌کننده این سفرها در شرایط ویژه کشور، از تخصیص‌های مالی برای طرح‌های ملی بهره‌مند شده‌اند و گیلان نیز باید در این مسیر قرار گیرد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با بیان اینکه بهتر است اولویت‌بندی پروژه‌ها بر اساس عدالت سرزمینی و اثرگذاری در پهنه محیط‌زیست انجام شود،افزود:تمرکز بر حوزه‌های آب، فاضلاب، راه، برق و مدیریت پسماند در ردیف‌های اصلی بودجه ضرورت دارد.

وی با استناد به پیوست‌های مالی گفت: بیشترین اعتبارات پیش‌بینی‌شده در این برنامه مربوط به وزارتخانه‌های راه، نیرو و مدیریت پسماند است.

نورانی با اشاره بر چالش‌های مدیریت منابع آب،این تصور که استان گیلان با مشکل کم‌آبی مواجه نیست را نیازمند بازنگری دانست و گفت: بخشی از حجم ذخیره‌سازی حاصل از بارش‌های استان، بدون مدیریت مناسب به دریا می‌ریزد.

وی افزود: درهمین راستا، اولویت‌بندی حوزه فاضلاب بر پایه جلوگیری از ورود پساب به تالاب‌ها قرار دارد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گیلان با اشاره به ساختار اقتصادی استان، بر وجود یک حلقه اقتصادی در مسیر انزلی-رشت، ادامه داد: در خصوص حوزه سلامت نیز، شناسایی و گنجاندن پروژه‌های نیمه‌تمام بیمارستانی در برنامه‌های اجرایی قرار داد تا ظرفیت‌های درمانی استان تقویت شود.

کد مطلب 6909598

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