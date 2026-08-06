به گزارش خبرنگار مهر،علیرضا نورانی صبح پنج شنبه در جلسه مجمع نمایندگان گیلان با حضور استاندار گیلان در رشت، با اشاره به تلاش برای قرارگیری استان در فهرست سفرهای ریاستجمهوری، اظهارکرد: استانهای دریافتکننده این سفرها در شرایط ویژه کشور، از تخصیصهای مالی برای طرحهای ملی بهرهمند شدهاند و گیلان نیز باید در این مسیر قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با بیان اینکه بهتر است اولویتبندی پروژهها بر اساس عدالت سرزمینی و اثرگذاری در پهنه محیطزیست انجام شود،افزود:تمرکز بر حوزههای آب، فاضلاب، راه، برق و مدیریت پسماند در ردیفهای اصلی بودجه ضرورت دارد.
وی با استناد به پیوستهای مالی گفت: بیشترین اعتبارات پیشبینیشده در این برنامه مربوط به وزارتخانههای راه، نیرو و مدیریت پسماند است.
نورانی با اشاره بر چالشهای مدیریت منابع آب،این تصور که استان گیلان با مشکل کمآبی مواجه نیست را نیازمند بازنگری دانست و گفت: بخشی از حجم ذخیرهسازی حاصل از بارشهای استان، بدون مدیریت مناسب به دریا میریزد.
وی افزود: درهمین راستا، اولویتبندی حوزه فاضلاب بر پایه جلوگیری از ورود پساب به تالابها قرار دارد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی گیلان با اشاره به ساختار اقتصادی استان، بر وجود یک حلقه اقتصادی در مسیر انزلی-رشت، ادامه داد: در خصوص حوزه سلامت نیز، شناسایی و گنجاندن پروژههای نیمهتمام بیمارستانی در برنامههای اجرایی قرار داد تا ظرفیتهای درمانی استان تقویت شود.
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