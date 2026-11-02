به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره، دومین جشنواره فرهنگی هنری «آوای زندگی» ویژه هنرمندان کاشت حلزونی است و به همت بنیاد نیکوکاری شنوایی بخشی شفا «بخشش» برگزار می‌شود.

کمک به رشد و شکوفایی تولید محتوای هنری توسط هنرمندان کاشت حلزونی و حمایت و قدردانی از آنها، ایجاد بستر مناسب برای توزیع اثربخش تولیدات هنری هنرمندان کاشت حلزونی، تبیین و آگاه‌سازی اجتماعی درباره ضرورت پیشگیری از ناشنوایی، شناسایی و معرفی استعدادهای درخشان هنری در میان افراد کاشت حلزونی و تقویت احساس خودباوری و تشویق این هنرمندان برای استمرار فعالیت های فرهنگی و هنری از جمله اهداف برپایی این رویداد است.

بخش های این جشنواره متشکل از «گرافیک، نقاشی، تصویرسازی»، «صنایع دستی»، «عکس، نماهنگ، فیلم کوتاه»، «شعر، داستان، شاهنامه‌خوانی، نمایشنامه‌خوانی»، «موسیقی و سرود» و «حفظ و قرائت قرآن» است.

برای اطلاع از قوانین و نحوه شرکت در این رویداد مخاطبان هدف می‌توانید اینجا را ببینند.