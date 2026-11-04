به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بورد سرپرست وزارت نفت، در نشست کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق بازرگانی تهران مشارکت فعال بخش خصوصی در بازنگری برنامه‌های آینده، تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری و تقویت دیپلماسی انرژی با محوریت تشکل‌های تخصصی را ضروری دانست و گفت: بخش خصوصی می‌تواند در فرایند تدوین و ترسیم سیاست‌ها و برنامه‌های آینده انرژی مشارکت داشته باشد.

وی افزود: نقش بخش خصوصی به حوزه اجرا محدود نمی‌شود، بلکه فعالان این بخش می‌توانند در فرایندهای تصمیم‌سازی، تصویرسازی و تدوین چارچوب‌های تنظیم‌گری نیز نقش‌آفرینی کنند. همچنین، با توجه به اهمیت توسعه دیپلماسی انرژی، انتظار داریم بخش‌های مختلف برای تقویت، تعامل و پیشبرد اهداف کشور در این حوزه همکاری داشته باشند.

سرپرست وزارت نفت با دعوت از فعالان بخش خصوصی برای ارائه طرح‌های عملیاتی در حوزه مدیریت مصرف انرژی تصریح کرد: شرکت‌ها می‌توانند با طراحی و پشتیبانی از نرم‌افزارها و راهکارهای نوآورانه در این مسیر مشارکت کنند. همچنین، هرگونه پیشنهاد برای استفاده مستقیم از گاز شبکه در طرح‌های مولد و اقتصادی با استقبال وزارت نفت روبه‌رو می‌شود.

بورد افزود: انتظار داریم صنایع با برنامه‌ریزی مناسب به روند تولید و کاهش مصرف سوخت مشارکت کنند، زیرا حفظ پایداری انرژی کشور به همکاری همه بخش‌ها نیاز دارد.

وی تاکید کرد: امروز شرایط عادی نیست و نمی‌توان با نگاه معمول گذشته به مسائل انرژی پرداخت، ازاین‌رو همه ارکان کشور باید برای مدیریت مصرف، افزایش ذخایر و تامین پایدار انرژی همکاری کنند.

ضرورت جبران ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز

سرپرست وزارت نفت با اشاره به شرایط تأمین انرژی کشور و ضرورت جبران ظرفیت ازدست‌رفته تولید گاز تصریح کرد: در کنار اقدامات پیش‌بینی‌شده در مجموعه وزارت نفت، همراهی دیگر دستگاه‌ها، صنایع و بخش خصوصی برای عبور از شرایط کنونی ضروری است.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح برخی تصمیمات گذشته در حوزه مدیریت انرژی بیان کرد: باید از همه ظرفیت‌های موجود برای کاهش مصرف استفاده کنیم و در این زمینه، برنامه‌های متعددی برای مدیریت مصرف و حفظ شرایط مطلوب در ذخیره‌سازی سوخت در دستور کار قرار گرفته است.

سرپرست وزارت نفت با تاکید بر اهمیت آمادگی برای فصل سرد سال گفت: انتظار داریم صاحبان صنایع بزرگ به‌ویژه در بخش فولاد و صنایع انرژی‌بر در اجرای طرح‌های صرفه‌جویی مشارکت داشته باشند و ظرفیت‌های خود را برای کاهش مصرف به کار بگیرند