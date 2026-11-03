به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، حمید بورد امروز در نشست بررسی روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انبار نفت ری در جنگ تحمیلی سوم با اشاره به عملکرد صنعت نفت در دوران جنگ و قدردانی از تلاش‌های فعالان این صنعت بیان کرد: در دوران جنگ، مردم هیچ‌گونه احساس کمبودی در بخش تأمین سوخت نداشتند و این موضوع حاصل تلاش مجموعه صنعت نفت بود.

وی با بیان اینکه باید ابعاد محدودیت‌های ایجادشده در جنگ در بخش انرژی برای مردم تبیین شود، افزود: به‌ویژه در بخش گاز باید به مردم اطلاع‌رسانی شود که حدود یک‌چهارم ظرفیت گاز کشور در جنگ تحمیلی از دست رفته و برای عبور از شرایط پیش‌رو، به صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نیاز است.

سرپرست وزارت نفت با اعلام اینکه صنعت نفت از همه ظرفیت‌های موجود برای تولید و تأمین پایدار سوخت کشور در زمستان حداکثر استفاده را می‌کند، گفت: با توجه به ظرفیت‌های ازدست‌رفته در جنگ تحمیلی سوم، تحقق اهداف مستلزم همکاری مردم در مدیریت مصرف است.

رشد مصرف بنزین صفر شد

بورد ادامه داد: بااین‌حال، اگر جلوی رشد مصرف بنزین گرفته نشود، شرایط دشوار خواهد شد. اقدام‌هایی که مجموعه صنعت نفت انجام داده، تاکنون حدود ۶ درصد از رشد مصرف را کنترل کرده است که رقم قابل‌ توجهی به شمار می‌رود و در عمل توانسته‌ایم رشد مصرف را به حدود صفر برسانیم.

وی با اشاره به هدف‌گذاری انجام‌شده برای مدیریت مصرف بنزین گفت: هدف‌گذاری ما این است که مصرف بنزین کشور کاهش یابد و حداقل به سطح تولید داخلی، یعنی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر، برسد تا نیازی به واردات نباشد. در بخش گازوئیل نیز باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که صادرات آن افزایش یابد.

سرپرست وزارت نفت با تأکید بر ضرورت همراهی مردم در مدیریت مصرف گاز بیان کرد: از مردم عزیز، به‌ویژه در بخش‌های صنعتی و واحدهای تجاری درخواست می‌کنم هرکدام به پایگاهی برای ترویج فرهنگ مدیریت و کنترل مصرف گاز تبدیل شوند.

عبور از زمستان امسال با مدیریت مصرف گاز

بورد افزود: اگر بتوانیم ۲۰ درصد در مصرف گاز صرفه‌جویی کنیم و در کنار آن، اقدام‌های افزایش تولید را که هم‌اکنون در حال اجراست و در عسلویه نیز با جدیت دنبال می‌شود، به نتیجه برسانیم، می‌توانیم زمستان امسال را نیز با موفقیت پشت‌سر بگذاریم.

وی با اشاره به دو چالش هم‌زمان صنعت گاز کشور بیان کرد: در بخش گاز با دو مسئله مضاعف روبه‌رو هستیم؛ نخست اینکه بخشی از ظرفیت تولید از دست رفته است و دوم اینکه پیش از این نیز با ناترازی گاز روبه‌رو بودیم. پارسال با وجود اینکه مشکل تولید نداشتیم و تولید گاز به بیش از یک میلیارد مترمکعب رسید و رکورد ۵۰ سال گذشته ثبت شد، همچنان ناترازی داشتیم.

سرپرست وزارت نفت ادامه داد: امسال افزون‌بر ناترازی موجود، بخشی از ظرفیت تولید نیز از دست رفته است. بااین‌حال، با تلاش‌های در حال انجام، ۴۰ تا ۵۰ درصد ظرفیت ازدست‌رفته به چرخه تولید بازگشته است و بازسازی مابقی نیز با شتاب دنبال می‌شود.

لزوم مشارکت همه بخش‌ها در مدیریت مصرف

بورد با تأکید بر اینکه عبور از شرایط پیش‌رو بدون همکاری مردم ممکن نیست، گفت: باید همه بخش‌ها را برای مشارکت در مدیریت مصرف همراه کنیم. مردم همان‌گونه که در دفاع از ایران پای کار هستند، در مدیریت مصرف انرژی نیز می‌توانند مشارکت کنند.

وی به ضرورت کاهش دمای وسایل گرمایشی در فصل سرد سال اشاره و تصریح کرد: توصیه می‌شود دمای محیط در منازل و اداره‌ها روی ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتی‌گراد تنظیم شود. هر یک درجه کاهش دمای محیط می‌تواند حدود ۲۵ میلیون مترمکعب در مصرف گاز صرفه‌جویی ایجاد کند؛ بنابراین اگر همه دست به دست هم بدهیم، می‌توانیم از این شرایط و بحران نیز عبور کنیم.

سرپرست وزارت نفت ابراز امیدواری کرد با همکاری مردم عزیز و تلاش مضاعف مجموعه صنعت نفت، زمستان پیش‌رو را نیز با موفقیت پشت‌سر بگذاریم و بار دیگر سربلندی ملت ایران و ناکامی دشمنان رقم بخورد.

حمید بورد سرپرست وزارت نفت امروز به همراه محمدصادق عظیمی‌فر، مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران، احمد زراعت‌کار، معاون برنامه‌ریزی وزیر نفت و جمعی از مدیران ارشد صنعت پالایش از روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده انبار نفت ری در جنگ تحمیلی سوم بازدید کرد و در جریان تازه‌ترین اقدام‌ها و پیشرفت‌های طرح قرار گرفت.