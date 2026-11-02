به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رفیعی گفت: در راستای توسعه خدمات حمل‌ونقل هوایی و تسهیل تردد مسافران، پرواز در مسیر تهران–لار–تهران از روز چهارشنبه ۱۳ آبان‌ماه با همکاری یک شرکت هواپیمایی برقرار می‌شود.

وی افزود: این پرواز به‌صورت هفتگی و در روزهای چهارشنبه انجام خواهد شد و زمینه دسترسی آسان‌تر شهروندان، فعالان اقتصادی و مسافران منطقه به پایتخت را فراهم می‌کند.

مدیرکل فرودگاه بین‌المللی لارستان با اشاره به اهمیت استقبال مسافران از این مسیر پروازی تصریح کرد: در صورت استقبال مطلوب مردم و افزایش تقاضای سفر، آمادگی لازم برای افزایش تعداد پروازهای این مسیر وجود دارد و این موضوع در دستور کار قرار خواهد گرفت.