پرواز لار - مشهد برقرار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرودگاه لارستان در اطلاعیهای اعلام کرد: با پیگیریها و هماهنگیهای انجامشده، پروازهای شرکت هواپیمایی در مسیر لارستان ـ مشهد ـ لارستان از روز شنبه ۲۱ شهریورماه آغاز میشود.
این پروازها در روزهای شنبه و سهشنبه انجام خواهد شد و فرصتی مناسب برای مردم لارستان و شهرستانهای جنوبی استان فارس و همچنین زائران و مسافران فراهم میکند تا با سهولت بیشتری به مشهد مقدس سفر کنند.
برقراری این مسیر هوایی، گامی مهم در توسعه شبکه پروازی فرودگاه بینالمللی لارستان و پاسخ به نیاز مسافران منطقه به شمار میرود و میتواند نقش مؤثری در تسهیل سفر زائران حرم مطهر امام رضا(ع) داشته باشد.
در همین راستا، استقبال مردم و مسافران از این پروازها اهمیت ویژهای دارد؛ چرا که استمرار استقبال و تکمیل ظرفیت پروازها، زمینهساز تداوم و استمرار این مسیر هوایی و برقراری منظم پروازهای لارستان ـ مشهد ـ لارستان در آینده خواهد بود.
این پروازها تاریخهای ۲۱ و ۲۴ شهریور ماه به این شکل برنامهریزی شده است:
تهران به لار ساعت ۰۸:۳۰
لار به مشهد ساعت ۱۱:۳۰
مشهد به لار ساعت ۱۴:۳۰
لار به تهران ساعت ۱۷:۳۰
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