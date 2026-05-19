به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیدی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از انجام دو پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران–بیرجند–تهران در هفته نخست خردادماه خبر داد و گفت: در صورت استقبال مسافران، تداوم و حتی افزایش تعداد پروازها در این مسیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی اظهارکرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین پرواز روز شنبه دوم خرداد ساعت ۰۸:۰۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود و ساعت ۰۹:۱۵ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند.

سیدی گفت: پرواز بازگشت همان روز ساعت ۱۰:۰۰ از بیرجند به سمت تهران انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین دومین پرواز روز دوشنبه، چهارم خرداد ساعت ۰۹:۱۵ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۰:۳۰ وارد بیرجند خواهد شد و پرواز بازگشت نیز ساعت ۱۱:۱۵ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباطات هوایی استان با پایتخت، گفت: امیدواریم برگزاری این پروازهای فوق‌العاده زمینه تثبیت و توسعه پروازهای منظم در این مسیر را فراهم کند.