۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۵، ۱۰:۴۰

برقراری دو پرواز فوق‌العاده تهران–بیرجند–تهران  

بیرجند- مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: دو پرواز فوق‌العاده تهران–بیرجند–تهران در هفته نخست خرداد ماه سال‌جاری برقرار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر سیدی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه‌ها از انجام دو پرواز فوق‌العاده در مسیر تهران–بیرجند–تهران در هفته نخست خردادماه خبر داد و گفت: در صورت استقبال مسافران، تداوم و حتی افزایش تعداد پروازها در این مسیر در دستور کار قرار خواهد گرفت.

مدیر کل فرودگاه های خراسان جنوبی اظهارکرد: بر اساس برنامه اعلام‌شده، نخستین پرواز روز شنبه دوم خرداد ساعت ۰۸:۰۰ از تهران به مقصد بیرجند انجام می‌شود و ساعت ۰۹:۱۵ در فرودگاه بیرجند به زمین می‌نشیند.

سیدی گفت: پرواز بازگشت همان روز ساعت ۱۰:۰۰ از بیرجند به سمت تهران انجام خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین دومین پرواز روز دوشنبه، چهارم خرداد ساعت ۰۹:۱۵ از تهران انجام می‌شود و ساعت ۱۰:۳۰ وارد بیرجند خواهد شد و پرواز بازگشت نیز ساعت ۱۱:۱۵ بیرجند را به مقصد تهران ترک می‌کند.

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی با اشاره به اهمیت تقویت ارتباطات هوایی استان با پایتخت، گفت: امیدواریم برگزاری این پروازهای فوق‌العاده زمینه تثبیت و توسعه پروازهای منظم در این مسیر را فراهم کند.

