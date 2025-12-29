ابطال ۶ پرواز تهران–بیرجند  و بالعکس طی سه روز آینده

به گزارش خبرنگار مهر، ایمان صدری صبح دوشنبه با اعلام این خبر در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: پرواز روز سه‌شنبه ۹ دی‌ماه شرکت آسا جت و همچنین پروازهای روزهای چهارشنبه و پنج‌شنبه ۱۰ و ۱۱ دی‌ماه هواپیمایی ایرتور در مسیر تهران–بیرجند–تهران لغو شده است.

وی افزود: این ابطال‌ها به علت محدودیت‌های عملیاتی و ضرورت انجام بررسی‌ها و چک‌های فنی هواپیماها صورت گرفته است.

مدیر روابط عمومی اداره کل فرودگاه‌های استان خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: با این حال، برای روز چهارشنبه یک پرواز در مسیر تهران–بیرجند–تهران برقرار است و مسافران می‌توانند از این پرواز استفاده کنند.