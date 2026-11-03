به گزارش خبرنگار مهر، سید حبیب موسوی، در جمع خبرنگاران، از واریز ۱۹۰ میلیارد و ۹۳۸ میلیون ریال، معادل ۱۹ میلیارد و ۹۳ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان، عوارض مالیات بر ارزش افزوده به حساب روستاهای فاقد دهیاری در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و این اقدام را گامی در مسیر توزیع عادلانه منابع مالیاتی، کاهش محرومیت و توسعه متوازن مناطق روستایی دانست.

وی با اشاره به محدودیت‌های روستاهای فاقد دهیاری در تأمین منابع مالی و پیگیری امور عمرانی و خدمات عمومی اظهار کرد: نبود نهاد اجرایی مستقل محلی در این مناطق، ضرورت تأمین منابع مالی برای بهبود زیرساخت‌ها و ارتقای خدمات عمومی را افزایش می‌دهد و اختصاص سهم قانونی این روستاها از عوارض ارزش افزوده می‌تواند بخشی از این نیازها را تأمین کند.

موسوی افزود: میزان عوارض واریزی به روستاهای فاقد دهیاری در این مدت، به‌طور متوسط ماهانه بیش از ۳۱ میلیارد و ۸۲۳ میلیون ریال بوده است که اهمیت منابع حاصل از مشارکت مالیاتی مؤدیان در تأمین اعتبارات مناطق روستایی را نشان می‌دهد.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با اشاره به نیازهای زیرساختی این روستاها تصریح کرد: بهسازی معابر، ساماندهی فضاهای عمومی، ارتقای روشنایی، بهبود بهداشت محیط و توسعه زیرساخت‌های مورد نیاز از جمله موضوعاتی است که تأمین منابع پایدار و قانونی می‌تواند در پیشبرد آن‌ها نقش مؤثری داشته باشد.

وی ادامه داد: اختصاص این اعتبارات با هدف کاهش شکاف خدماتی میان روستاهای دارای دهیاری و فاقد دهیاری اهمیت دارد و نبود دهیاری نباید موجب محرومیت روستاها از سهم قانونی خود در عوارض ارزش افزوده شود.

موسوی درباره سازوکار توزیع این منابع نیز گفت: در چارچوب قانونی توزیع بخشی از عوارض ارزش افزوده، ۹۰ درصد منابع مربوط براساس شاخص جمعیت در سطح استان و ۱۰ درصد باقی‌مانده از طریق حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و با در نظر گرفتن شاخص‌های توسعه‌نیافتگی توزیع می‌شود.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران با تأکید بر نقش مشارکت مؤدیان در توسعه مناطق روستایی اظهار داشت: پرداخت مالیات صرفاً انجام یک تکلیف قانونی نیست، بلکه مشارکتی مؤثر در تأمین منابع عمومی کشور به شمار می‌رود و بخشی از ثمرات آن در قالب عوارض ارزش افزوده به شهرها و روستاها بازمی‌گردد.

وی همچنین از واریز ۱۰ هزار و ۵۹۰ میلیارد ریال، معادل یک‌هزار و ۵۹ میلیارد تومان، عوارض ارزش افزوده به حساب شهرداری‌ها در شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: این مبلغ به‌طور میانگین ماهانه بیش از ۱۷۶ میلیارد تومان بوده و می‌تواند پشتوانه‌ای برای تأمین هزینه‌های خدمات شهری و اجرای طرح‌های عمرانی باشد.

موسوی به نقش این اعتبارات در اجرای پروژه‌هایی مانند بهسازی و آسفالت معابر، توسعه فضای سبز، بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ایجاد فضاهای خدماتی و رفاهی اشاره کرد و بهره‌برداری از این طرح‌ها را از نمودهای بازگشت منابع مالیاتی به زندگی شهروندان دانست.

مدیرکل امور مالیاتی شرق استان تهران در پایان، شفاف‌سازی درباره میزان واریزی عوارض ارزش افزوده و تبیین آثار آن در توسعه مناطق کمتر برخوردار را از عوامل مؤثر در تقویت اعتماد عمومی و ارتقای فرهنگ مالیاتی برشمرد و بر تداوم اطلاع‌رسانی درباره نحوه تخصیص منابع و دستاوردهای حاصل از مشارکت مؤدیان تأکید کرد.