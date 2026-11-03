به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تک کرانچ، این حملات باعث افزایش دمای یخچال‌ها و فاسد شدن مواد غذایی در فروشگاه های متعدد در کشورهای بلژیک، ایرلند، لوکزامبورگ و سوئد شده است.

دو غول بزرگ صنعت خرده‌فروشی مواد غذایی، یعنی شرکت‌های Ahold Delhaize و Colruyt وقوع این حملات سایبری را تأیید کردند.

یکی از شرکت‌های بلژیکی که مسئولیت مدیریت و راه‌اندازی سیستم‌های شرکت Delhaize را بر عهده دارد، اعلام کرده هکرها تنظیمات یخچال‌ها را تغییر داده و آنها را در حالت یخ‌زدایی قرار داده‌اند.

در پی این حملات، فروشگاه‌ها با خسارت سنگین ناشی از نابودی مواد غذایی روبه‌رو و ناچار شده‌اند محصولاتی را که یخ‌زدایی شده یا دیگر قابل مصرف نبوده‌اند، دور بریزند.

این حملات سایبری پس از حوادث مشابهی رخ داده‌اند که ماه گذشته در فرانسه اتفاق افتادند. در آن حملات، هکرها عمدا دمای یخچال‌ها و فریزرها را افزایش دادند و باعث فاسد شدن مواد غذایی در صدها سوپرمارکت شدند.

پژوهشگران حوزه امنیت سایبری اعلام کرده‌اند که منشأ این حملات، یخچال‌های متصل به اینترنت ساخت شرکت دانمارکی Danfoss بوده است. این دستگاه‌ها دیگر به‌روزرسانی‌های امنیتی دریافت نمی‌کردند.

شرکت امنیت سایبری Claroty نیز در ماه اوت هشدار داده بود که این تجهیزات سرمایشی به دلیل وجود آسیب‌پذیری‌های امنیتی، در معرض هک از راه دور و اختلال در عملکرد قرار دارند.

رویداد سایبری اخیر به فریزرها بار دیگر نشان می‌دهد که حملات دیجیتال چگونه می‌توانند پیامدهای مستقیم و ملموسی در دنیای واقعی داشته باشند از جمله ایجاد اختلال در زنجیره تأمین مواد غذایی.

این اتفاقات اغلب نتیجه ضعف در اقدامات امنیت سایبری یا نادیده گرفتن آسیب‌پذیری‌های موجود در تجهیزات متصل به اینترنت است.

برای نمونه، در سال ۲۰۲۵، حمله سایبری به شرکت بزرگ توزیع مواد غذایی UNFI در ایالات متحده، باعث کمبود مواد غذایی و خالی ماندن قفسه‌های فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌های این کشور شد.

همچنین گزارش‌ها حاکی از آن است که مقام‌های وزارت دفاع ایالات متحده در حال بررسی این موضوع هستند که آیا فریزرهای مستقر در پایگاه‌های نظامی این کشور هدف حملات هکرها قرار گرفته‌اند یا خیر.