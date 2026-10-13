به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، دفتر دادستانی پاریس از یک حمله وسیع خبر داد که روی یخچال های متصل به اینترنت در چند خرده فروشی مواد غذایی بزرگ در سراسر فرانسه انجام شده و در نتیجه آن مواد غذایی از بین رفتند و آتش سوزی ایجاد شد.

سباستین لوکورنو نخست وزیر فرانسه به آژانس ملی امنیت سایبری این کشور(ANSSI) دستور داده در این باره تحقیقاتی انجام دهد.

به گفته یک منبع آگاه فرانسه در این زمینه مشغول هماهنگی با همتایان اروپایی خود بود زیرا کشورهای دیگر احتمال داشت تحت تاثیر حمله قرار بگیرند. وی افزود مقامات مشغول ارزیابی هستند آیا شرکت های فرانسوی دیگر نیز در معرض خطر هک قرار دارند یا خیر.

به گفته فلیکس ایمی یک تحلیلگر ارشد اطلاعات تهدیدات سایبری، اسپانیا، پرتغال، لهستان، آلمان و بلژیک نیز تحت تاثیر این حمله سایبری قرار گرفته اند. شرکت فروشگاه های زنجیره ای Carrefour اعلام کرد ۸۰ درصد سوپرمارکت هایش با این حمله روبرو شده اند از سوی دیگر شرکت Monoprix با ۴۹۰ فروشگاه در فرانسه اعلام کرده فقط پنج درصد واحدهایش تحت تاثیر قرار گرفته اند.

مالک خرده فروشی Intermarche اعلام کرد یخچال های ۱۵۰ فروشگاه آن طی شب تا ۵۰ درجه سانتیگراد داغ شده اند. به گفته یک سخنگوی شرکت نیز تمام غذاهای آسیب دیده دور ریخته شده اند تا هرگونه ریسک سلامتی از بین برود.