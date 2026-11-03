به گزارش خبرنگار مهر، حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز، در مراسم تکریم و معارفه رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز، ضمن قدردانی از خدمات چهار ساله رئیس پیشین این سازمان، با تأکید بر ضرورت توسعه تعامل میان دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح گفت: پیشگیری از وقوع جرم، نظارت مؤثر بر عملکرد ضابطان، صیانت از حقوق مردم و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها از مهم‌ترین محورهای همکاری این دو مجموعه است.

وی اظهار کرد: مدیریت مجموعه‌ای تخصصی با توجه به حساسیت مأموریت‌های نیروهای مسلح، نیازمند تدبیر، دقت و تعامل سازنده با دستگاه‌های مرتبط است که این ویژگی‌ها در دوران مسئولیت سردار عباسی مشهود بود.

وی با اشاره به آشنایی رئیس پیشین سازمان قضایی نیروهای مسلح البرز با ظرفیت‌ها، مأموریت‌ها و محدودیت‌های نیروهای مسلح افزود: از همکاری و همراهی وی با مجموعه قضایی استان، به‌ویژه دادگستری کل البرز، قدردانی می‌کنیم و برای ایشان آرزوی سلامتی و توفیق داریم.

فاضلی هریکندی همچنین انتصاب دکتر قاسمی به ریاست سازمان قضایی نیروهای مسلح استان البرز را تبریک گفت و ابراز امیدواری کرد با استفاده از تجارب مدیریتی و قضایی وی، اقدامات مثبت گذشته استمرار یابد و همکاری‌های مشترک این سازمان با مجموعه قضایی استان توسعه پیدا کند.

سازمان قضایی نیروهای مسلح؛ مرجع اختصاصی قوه قضاییه

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به جایگاه قانونی سازمان قضایی نیروهای مسلح بیان کرد: این سازمان بر اساس اصل ۱۷۲ قانون اساسی، یکی از مراجع اختصاصی قوه قضاییه است که مسئولیت رسیدگی به جرایم خاص کارکنان نیروهای نظامی و انتظامی را بر عهده دارد.

وی تحقق اهداف سند تحول و تعالی قوه قضاییه در زمینه پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت اداری، اتقان آرا و صیانت از حقوق مردم را مستلزم تعامل مؤثر این سازمان با سایر دستگاه‌ها دانست و افزود: دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح به دلیل ارتباط مستقیم مأموریت‌هایشان، باید همکاری و هماهنگی مستمری داشته باشند.

فاضلی هریکندی با اشاره به ارتباط وظایف نیروهای انتظامی با مجموعه دادگستری اظهار کرد: بخش مهمی از مأموریت‌های پلیس در حوزه حفظ نظم و امنیت و فعالیت به‌عنوان ضابط عام دادگستری انجام می‌شود؛ ازاین‌رو نحوه عملکرد مجموعه‌های انتظامی و در مواردی نظامی، ارتباط مستقیمی با مأموریت‌های دادگستری دارد.

آموزش ضابطان برای کاهش تخلفات پرتکرار

وی یکی از مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دو مجموعه را ارتقای نظارت بر عملکرد ضابطان در فرایند کشف جرم، دستگیری، تحقیقات مقدماتی و اجرای دستورات قضایی عنوان کرد و گفت: رعایت حدود اختیارات قانونی، تنظیم گزارش‌های دقیق، پرهیز از اقدامات خارج از دستورات قضایی و توجه به حقوق شهروندی باید مورد تأکید قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تأکید بر ضرورت شناسایی تخلفات و آسیب‌های پرتکرار در مأموریت‌های انتظامی و نظامی تصریح کرد: آموزش هدفمند ضابطان از مؤثرترین راهکارهای کاهش تخلفات و ارتقای کیفیت پرونده‌های قضایی است.

فاضلی هریکندی ادامه داد: دادگستری کل استان آمادگی دارد با همکاری سازمان قضایی نیروهای مسلح، دوره‌های آموزشی مشترکی با موضوع حدود اختیارات ضابطان، ضوابط دستگیری و بازداشت، جمع‌آوری ادله، رعایت حقوق شهروندی و اجرای دستورات قضایی برگزار کند.

وی با بیان اینکه آموزش‌ها باید کاربردی و مبتنی بر اشتباهات و آسیب‌های شناسایی‌شده در پرونده‌های واقعی باشد، افزود: پیشگیری از وقوع جرم باید بر برخورد پس از وقوع آن تقدم داشته باشد و زمینه‌های بروز جرایم و تخلفات احتمالی از جمله سوءاستفاده از موقعیت شغلی، تخلفات مالی، جرایم مرتبط با سلاح و مهمات و قصور در انجام وظایف قانونی شناسایی شود.

ضرورت تقویت نظارت درون‌سازمانی نیروهای مسلح

رئیس کل دادگستری البرز با اشاره به نقش فرماندهان، حفاظت اطلاعات و بازرسی یگان‌ها در شناسایی تخلفات و پیشگیری از جرایم گفت: صیانت از مجموعه‌های نظامی و انتظامی علاوه بر نظارت قضایی، مستلزم تقویت سازوکارهای نظارت درون‌سازمانی نیروهای مسلح است.

وی رسیدگی دقیق و به‌موقع به جرایم را از عوامل مؤثر در افزایش اعتماد عمومی و ارتقای سلامت سازمانی دانست و افزود: پرونده‌های مهم، به‌ویژه موارد مرتبط با تضییع حقوق مردم، سوءاستفاده از موقعیت سازمانی و تخلفاتی که بر امنیت عمومی تأثیر می‌گذارند، باید با حساسیت لازم پیگیری شوند.

فاضلی هریکندی همچنین با اشاره به ضرورت رعایت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مرتبط با کارکنان نظامی و غیرنظامی اظهار کرد: با توجه به رأی وحدت رویه صادرشده در ۲۰ خرداد ۱۴۰۴ درباره ماده ۳۱۱ قانون آیین دادرسی کیفری، در برخی پرونده‌ها ملاک تشخیص مرجع رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان جرم، وضعیت متهم اصلی است.

وی افزود: چنانچه متهم اصلی نظامی باشد، رسیدگی به اتهامات شرکا و معاونان، حتی افراد غیرنظامی، در دادگاه نظامی انجام می‌شود و اگر متهم اصلی غیرنظامی باشد، اتهامات شرکا و معاونان نظامی نیز در دادگاه کیفری عمومی یا انقلاب رسیدگی خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان البرز تأکید کرد: تعیین دقیق صلاحیت‌ها از ابتدای تشکیل پرونده و تعامل میان دادگستری و سازمان قضایی نیروهای مسلح می‌تواند از صدور قرارهای عدم صلاحیت و رفت‌وبرگشت غیرضروری پرونده‌ها جلوگیری کند؛ موضوعی که در راستای تأکیدات رئیس قوه قضاییه بر تسریع در رسیدگی‌ها اهمیت دارد.

اقتدار نیروهای مسلح و حقوق شهروندان مکمل یکدیگرند

فاضلی هریکندی با تأکید بر اینکه اقتدار نیروهای مسلح و رعایت حقوق شهروندان دو موضوع مکمل هستند، گفت: برخورد محترمانه با مردم در کنار اقتدار لازم، رعایت ضوابط قانونی در دستگیری و بازداشت، پرهیز از رفتارهای خارج از حدود وظایف و پاسخگویی مناسب به شکایات، موجب افزایش اعتماد عمومی می‌شود.

وی در عین حال حمایت قانونی از مأمورانی را که در چارچوب وظایف و اختیارات خود عمل می‌کنند، ضروری دانست و افزود: دادگستری کل استان از طریق معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، معاونت منابع انسانی و سایر بخش‌های مرتبط، آمادگی همکاری با سازمان قضایی نیروهای مسلح را در زمینه تحلیل آسیب‌های جرم‌زا، برگزاری آموزش‌های تخصصی و تدوین برنامه‌های پیشگیرانه دارد.

رئیس کل دادگستری استان البرز در پایان تأکید کرد: پیشگیری از وقوع جرم، ارتقای سلامت نیروهای مسلح، نظارت مؤثر بر ضابطان، صیانت از حقوق مردم و رسیدگی دقیق و به‌موقع به پرونده‌ها، مهم‌ترین زمینه‌های همکاری دادگستری کل استان و سازمان قضایی نیروهای مسلح است و استمرار این همکاری‌ها می‌تواند به ارتقای سلامت سازمانی، افزایش کارآمدی قضایی، تقویت قانون‌مداری و تحکیم اعتماد عمومی منجر شود.