خبرگزاری مهر، گروه فرهنگ و ادب، طاهره طهرانی: در پهنه خشک و نیمه‌خشک فلات ایران، جایی که بارش اندک است و تابش خورشید آب را از هر سطحی می‌رباید، قنات راه‌حلی است که آب را از دل زمین بیرون می‌کشد و بدون یک قطره سوخت، صدها متر پایین‌تر از سطح خاک و چندین کیلومتر دورتر به دست ساکنان می‌رساند. یونسکو در توصیف رسمی این اثر، «قنات ایرانی» را سامانه‌ای کهن می‌داند که آبخوان‌های آبرفتی را در سرچشمه دره‌ها می‌گیرد و آن را از طریق تونل‌های زیرزمینی و تنها بر پایه نیروی گرانش -اغلب در مسافت‌های چندکیلومتری- هدایت می‌کند؛ سامانه‌ای که یازده قنات نماینده آن، پرونده ثبت‌شده در فهرست میراث جهانی را تشکیل می‌دهند و همان سامانه مدیریت جمعی سنتی، امروز هم به توزیع عادلانه و پایدار آب ادامه می‌دهد.

اهمیت قنات از همین ویژگی‌های ساختاری برمی‌آید، نه از توصیف شاعرانه: جریان آب در تونل زیرزمینی حرکت می‌کند، پس در برابر پدیده تبخیر -که در اقلیم گرم و خشک عاملی تعیین‌کننده است- تقریباً حفاظت‌شده است؛ حرکت آب به شیب طبیعی زمین و گرانش وابسته است، پس وابستگی به پمپ، برق و سوخت از میان می‌رود؛ و سطح تونل و مادرچاه به‌گونه‌ای طراحی شده که برداشت از آبخوان در حد قابلیت طبیعی آن باقی بماند، نه بیشتر. به همین دلایل، قنات نه فقط یک مجرای آب، بلکه ستون فقرات سکونت انسانی، کشاورزی، باغ و معیشت پایدار خانوار در فلات مرکزی ایران بوده است. این ویژگی‌ها در ارزیابی فنی ایکوموس نیز با عبارت «محاسبات پیچیده و کیفیت معماری استثنایی» توصیف شده است؛ محاسباتی که آب را «تنها با گرانش»، در فواصل طولانی منتقل می‌کرد و این سامانه‌ها را قرن‌ها و گاه هزاره‌ها سرپا نگه می‌داشت.

نبوغ مهندسی ایرانی: انتقال آب با شیب و گرانش، بی‌نیاز از پمپ و سوخت

قنات را نمی‌توان «کندن یک تونل در زمین» خواند؛ کالبد این سازه از چند جزء دقیق ساخته می‌شود و هر جزء کارکردی خاص دارد. در تعریف فنی یونسکو، قنات از یک تونل تقریباً افقی آغاز می‌شود که آب را از منبع زیرزمینی، معمولاً مخروط افکنه، جمع می‌کند و مادرچاه تا سطح مناسب آبخوان حفر می‌شود؛ به این بخش جمع‌کننده تونل «تاران» می‌گویند. سپس چاه‌های عمودی در فواصل منظم بر مسیر تونل حفر می‌شوند تا نخاله و ریزش‌ها بیرون آورده شود و تهویه و دسترسی فراهم شود؛ این چاه‌ها از سطح زمین همچون مجموعه‌ای دهانه گرد، خط مسیر قنات را از منبع تا سکونتگاه ترسیم می‌کنند.

وقتی تونل از آبخوان بیرون می‌آید، «کشکان» — بخش انتقال‌دهنده آب — آغاز می‌شود و آب با شیب ملایم تونل به سمت مظهر هدایت می‌شود؛ همان‌جا که آب روی زمین ظاهر می‌شود و از آنجا با جوی‌ها به زمین کشاورزان می‌رسد. بسیاری از قنات‌ها شاخه‌های فرعی و دالان‌های دسترسی تعمیراتی، و سازه‌های وابسته‌ای چون اتراقگاه کارگران، گرمابه، آب‌انبار و آسیاب آبی داشته‌اند.

نبوغ این سامانه در تعیین «تراز، شیب و طول» آن است: اگر شیب تند باشد، جریان کنده و تونل فرسوده می‌شود و آب پیش از رسیدن به مظهر از دست می‌رود؛ اگر شیب کُند باشد، آب می‌ماند و مسیر بسته می‌شود. مقنیان این مقادیر را با روش‌های سنتی و با مهارتی که نسل‌به‌نسل منتقل شده بود محاسبه و حفر می‌کردند؛ مهارتی که در پرونده ارزیابی ایکوموس، «مهارت کارگران قنات (مقنی)» نامیده شده و تصریح شده که تراز، شیب و طول قنات با همین روش‌های سنتی محاسبه می‌شود.

تشخیص محل آبخوان، تعیین عمق مادرچاه، تصمیم‌گیری درباره جنس خاک و مسیر ایمن تونل همگی بدون نقشه رقومی و ابزار امروزی انجام می‌شد و محصول آن سازه‌ای بود که دهه‌ها و سده‌ها کار می‌کرد.

قنات قصبه گناباد: عمیق‌ترین مادرچاه جهان و هزاران سهامدار

برای دیدن اینکه این مهندسی در مقیاس واقعی چه معنایی دارد، باید به گناباد رفت. بر اساس پرونده ارزیابی ایکوموس، قنات قصبه در خراسان رضوی قدمتی میان سه تا چهار سده پیش از میلاد دارد؛ رشته اصلی آن بیش از ۱۳ کیلومتر با ۲۲۲ حلقه چاه ادامه می‌یابد و مادرچاه آن ۲۰۰ متر عمق دارد. شاخه «دولاب» این مجموعه -که آن هم بخشی از قنات است -بیش از ۲۹ کیلومتر طول دارد، ۱۵۳ حلقه چاه در آن حفر شده و مادرچاه آن به عمق ۳۰۰ متر می‌رسد. سازه‌های وابسته به این قنات شامل اتراقگاه کارگران، اتاق استراحت موقت، جامه‌کن، آب‌انبار و پنج آسیاب آبی بوده است که سه آسیاب آن تا سال ۱۹۶۶ میلادی (۱۳۴۵ خورشیدی) فعال بود، و شمار سهامداران این قنات را بالغ بر دو هزار نفر ثبت کرده‌اند.

گزارش‌های رسمی جدیدتر که از مدیر پایگاه جهانی قنات قصبه گناباد نقل شده‌اند، تصویر را تازه‌تر می‌کنند: مجموع طول دو رشته اصلی این قنات حدود ۳۳ کیلومتر است، مادرچاه امروز به عمق بیش از ۳۳۰ متر می‌رسد و همین دسترسی به منابع عمیق زیرزمینی باعث شده قنات کمتر از خشکسالی آسیب ببیند؛ لایروبی‌های سال‌های اخیر دبی آب آن را از ۱۳۰ به ۱۵۱ لیتر در ثانیه رسانده است. حریم این اثر حدود ۳۱۰ کیلومتر مربع است و حفر هرگونه چاه در محدوده آن از دهه ۱۳۶۰ خورشیدی ممنوع شده؛ سیاستی که عامل مهمی در زنده‌ماندن قنات بوده است.

نظام حقوقی آب: حق‌آبه، وقف و مالکیت مشاع در ۴٬۱۰۴ فنجان

چیزی که قنات را از یک شاهکار مهندسی صرف فراتر می‌برد، نظام حقوقی‌ای است که برای توزیع آب کمیاب روی آن ساخته شده است. در قصبه، آب بر پایه واحدهای زمانی تقسیم می‌شود نه حجمی؛ گزارش‌های محلی و عمومی رسمی می‌گویند آب این قنات به ۴٬۱۰۴ «فنجان» تقسیم شده است و هر فنجان معادل هشت دقیقه است؛ به این ترتیب، «مدار آب» — دوره چرخش آبیاری که هر عضو بر اساس تعداد فنجان‌های خود در آن سهم می‌گیرد — ۲۴ روز طول می‌کشد. به‌لحاظ منطقی این دوره باید ۲۳ روز می‌بود، اما یک روز بیش‌تر در نظر گرفته شده تا هم حق‌الزحمه میراب باشد و هم کسری‌ها و کمبودهای توزیع جبران شود.

ترکیب مالکیت این ۴٬۱۰۴ فنجان در زمانی که این آمار ثبت شده بود، تصویر روشنی از کارکرد حقوقی قنات می‌دهد: ۷۰۰ فنجان در اختیار اداره اوقاف و امور خیریه، ۸۵۰ فنجان متعلق به آستان قدس رضوی، ۹۳ فنجان وقف مسجد جامع تاریخی گناباد، ۱۷۱ فنجان در اختیار موقوفه‌ای به نام امیرحسن‌خانی، و باقی که ۲٬۲۹۰ فنجان می‌شود، در مالکیت کشاورزان خرده‌مالک — به‌گونه‌ای که بسیاری در حد یک فنجان و حتی نیم فنجان سهیم بوده‌اند.

خانه فنجان‌های قنات قصبه

این تقسیم به‌تنهایی نشان‌دهنده یک نکته حقوقی مهم است: حق‌آبه در این نظام، دارایی ایستا و فردی نبود؛ سهمی مشخص، قابل معاوضه، قابل واگذاری به دیگران و مشمول حق وقف بود، و در عین حال کار نگهداشت تونل‌ها و چاه‌ها وظیفه جمعی سهیمان به‌شمار می‌رفت. در همین گزارش به سنتی به نام «نظام بنه‌بندی» یا صحرا هم اشاره شده است: سازوکاری که در آن درآمد قنات محاسبه و سهم دست‌اندرکاران — از مالک و دهقان تا میراب و مقنیِ چاه‌کن — و هزینه‌های تعمیر و بازسازی تعیین می‌شد؛ سازوکاری که می‌توان آن را پیش‌نمونه یک قرارداد اجتماعی مدیریت آب خواند.

میرآب و حل اختلاف: داوری بر پایه طومار آب، پیش از بروز نزاع

کلید پیشگیری از نزاع در قنات قصبه، همین تقسیم زمانی آب بود. «میرآب» یا در عرف محلی «مولف» مسئول اجرای طومار آب، نظارت بر رعایت نوبت‌ها و اندازه‌گیری زمان هر سهم بود؛ ابزار او ظرف سوراخ‌داری به نام «فنجان» یا «پنگان» بود که در ظرف آب گذاشته می‌شد و هر بار فرورفتن آن یک واحد زمانی را نشان می‌داد — رویه‌ای که در اسناد تخصصی زیر عنوان «ساعت آبی» در تقسیم آب قنات‌های ایران ثبت شده است.

نکته حقوقی مهم این است که مبنای داوری، «سند و قاعده از پیش تعیین‌شده» بود، نه نظر لحظه‌ای میراب. سهم هر سهیم در طومار آب ثبت می‌شد و میراب موظف بود همان را اجرا کند. میراب در عمل ترکیبی از چند نقش بود: حسابدار دقیق، ناظر فنی بر انتقال آب از جوی یک کشاورز به کشاورز بعدی، داور محلی در نزاع‌ها و متولی نگهداشت؛ در پرونده ارزیابی یونسکو نیز «میراب» به‌عنوان مدیر شورای قنات معرفی شده است که چرخه‌های توزیع آب را — به‌طور سنتی با ساعت آبی — مدیریت می‌کند.

پایداری این سازوکار در گرو پیوند حق و تکلیف بود: صاحبان حق‌آبه مکلف به مشارکت در لایروبی و ترمیم ریزش‌ها بودند. امروز نیز قانون توزیع عادلانه آب رسیدگی به اختلاف را ابتدا از مسیر میرآبان و شوراهای محلی و سپس دادگاه صالح پیش‌بینی کرده است.

«تمدن قنات»؛ اثر تمدنی و درس امروز

قنات ایرانی دو معیار ثبت جهانی را برآورده کرده است: گواهی استثنایی بر سنت آبرسانی به مناطق خشک، و نمونه‌ای برجسته از یک مجموعه فناورانه که معماری و منظر کویری — آب‌انبار، آسیاب، شبکه آبیاری و باغ — را الهام داده است. یونسکو می‌گوید نقش قنات در شکل‌گیری تمدن‌ها چنان بنیادی است که فلات مرکزی ایران را «تمدن قنات» نامیده‌اند و پراکندگی سکونتگاه‌های نخستین پیوندی مستقیم با الگوی پراکندگی قنات دارد.

درس سده گذشته نیز روشن است. در ۱۳۲۱ حدود ۴۰٬۰۰۰ قنات فعال در ایران سالانه نزدیک به ۱۸٫۲ میلیارد مترمکعب آب می‌داد؛ پس از ورود چاه‌های پمپی در دهه ۱۳۳۱ این شمار کاهش یافت و آسیب به آبخوان‌ها به تصویب قانون ملی‌شدن آب در ۱۳۴۷ و قانون توزیع عادلانه آب در ۱۳۶۰ انجامید. امروز تهدیدهای اصلی در گزارش مدیر پایگاه جهانی قنات قصبه آمده است: حفر چاه در محدوده قنات، ساخت‌وساز غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی مرتبط.

کوتاه سخن اینکه نبوغ ایرانی در قنات را باید در معنای دقیق کلمه خواند: مهندسی سازگار با زمین، کارکرد بی‌نیاز از انرژی، و نهادی اجتماعی که توزیع و نگهداشت آب را ضمانت می‌کرد. همین سه‌گانه است که قنات را از یک سازه تاریخی به الگویی زنده مدیریت پایدار آب تبدیل می‌کند.