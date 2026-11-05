به گزارش خبرنگار مهر، ابوالقاسم حسین‌پور ظهر پنجشنبه در جریان سفر به استان قزوین و بازدید از طرح‌های اصلاح و احیای مراتع شهرستان بویین‌زهرا اظهار کرد: هم‌زمان با آغاز فصل بارندگی، عملیات اصلاح و احیای عرصه‌های مرتعی در نقاط مختلف کشور با هدف تقویت پوشش گیاهی و مدیریت منابع آب در حال اجراست.

وی با اشاره به تأمین اعتبار این برنامه‌ها از محل اعتبارات ملی حفاظت، پایش و احیای مراتع، طرح‌های محرومیت‌زدایی و مقابله با گردوغبار افزود: امسال اجرای پروژه‌های بیولوژیک و بیومکانیک برای تقویت پوشش گیاهی و همچنین انجام تعهدات احیایی مجریان طرح‌های مرتع‌داری و بهره‌برداران، در سطح بیش از ۱۲۰ هزار هکتار از مراتع کشور در دستور کار قرار گرفته است.

اجرای عملیات بذرکاری و ذخیره آب باران در مراتع

مدیرکل دفتر امور مراتع کشور با تشریح روش‌های اجرایی این طرح‌ها گفت: بذرکاری، کپه‌کاری و بوته‌کاری از جمله اقدامات بیولوژیک برای غنی‌سازی پوشش گیاهی است و در کنار آن، روش‌های مختلف ذخیره و استحصال نزولات آسمانی نیز به کار گرفته می‌شود.

حسین‌پور ادامه داد: احداث سامانه‌های جمع‌آوری آب باران از جمله هلالی آبگیر، چاله فلسی و کنتورفارو، از روش‌هایی است که در طرح‌های مرتع‌داری برای مهار روان‌آب‌ها و افزایش نفوذ و ذخیره آب در عرصه‌های مرتعی اجرا می‌شود.

وی غنی‌سازی پوشش گیاهی، افزایش تولید علوفه، کنترل فرسایش خاک، تقویت ذخایر آب سبز، حفظ منابع ژنتیکی گیاهی و تنوع زیستی را از مهم‌ترین اهداف این اقدامات برشمرد و افزود: اجرای این طرح‌ها علاوه بر پایداری زیست‌محیطی، می‌تواند به بهبود معیشت مرتع‌داران روستایی و عشایری و تقویت امنیت غذایی کشور کمک کند.

مدیرکل دفتر امور مراتع کشور با اشاره به نتایج ارزیابی‌های انجام‌شده درباره آثار احیای مراتع اظهار کرد: بر اساس این ارزیابی‌ها، احیای هر هکتار مرتع به‌طور متوسط موجب کاهش چهار تن فرسایش خاک، افزایش ۲۵۰ مترمکعبی ذخیره آب سبز و افزایش ۱۰۰ کیلوگرمی تولید علوفه می‌شود.