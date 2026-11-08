به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین شماره کیان ایران؛ فصلنامه تخصصی مطالعات نظامی و راهبردی در چهار بخش:۱-پژوهش های محوری جنگ ایران و عراق ۲-مسائل نظامی و راهبردی۳- گزارش های خبری و تحلیلی و ۴-بخش اسناد جنگ ایران و عراق به چاپ رسید.

در این شماره و در بخش پژوهش‌های جنگ ایران و عراق؛ شرایط پذیرش قطعنامه ۵۹۸ در سال پایانی جنگ هشت ساله از دیدگاه سپهبد شهید محمد باقری، توسعه سازمان رزم ارتش عراق و تاثیر آن بر پایان جنگ و همچنین جنگ پژوهی در کنار تاریخ پژوهی (توصیه ای از سپهبد شهید غلامعلی رشید)،از مهم ترین مباحثی است که مورد بررسی قرار گرفته است.

در بخش مسائل نظامی و راهبردی با توجه به اینکه کانون تحولات امنیتی و ژئوپلیتیکی جهان، این روزها در خاورمیانه و در رویارویی بین ایران با آمریکایی‌ها و صهیونیست‌ها می‌باشد، موضوعات مربوط به تقابل ایران و آمریکا و اثرات پسا جنگ را مورد بررسی قرار داده است که مهم‌ترین آنها عبارتند از :

جنگ فرصتی برای ساخت جامعه پایدار، چهل روز جنگ با آمریکا و اسرائیل(ناگفته های سید عباس عراقچی)، خلیج فارس و تنگه هرمز مهم ترین عناصر قدرت ملی ایران در ابعاد امنیتی و دفاعی، حفره شناختی و حفاظتی در قلب ساختار امنیت ملی، خاورمیانه در عصر بازدارندگی متقابل. پایان انحصار تهدید، جنگ جدید، ایران جدید و رسالتی جدید برای روشنفکران، توهم سقوط ایران، پیمان مکه و ناکافی بودن چتر امنیتی آمریکا.

در بخش گزارش‌های خبری و تحلیلی به مباحث مهم امنیتی و نظامی بین الملل پرداخته شده که همچنان سایه جنگ ایران و آمریکا و تحولات خاورمیانه بر آن سنگینی می‌کند. از جمله مهم ترین مباحثی که در این بخش لحاظ گردیده است عبارت اند از:

آغاز عصر اتاق جنگ مبتنی بر هوش مصنوعی، کاهش ذخایر تسلیحاتی؛ محدودیت عمق عملیاتی، توافق امنیتی کشورهای حاشیه خلیج فارس با ایران به جای تکیه بر آمریکا، موساد و الگوی بی‌ثبات سازی محور تهران‌مسکو، هوشمندسازی و عملیاتی کردن تحریم‌ها علیه ایران به جای جنگ، ایران و قواعد جدید قدرت جهان؛ شکل‌گیری و فروپاشی سلطه آمریکا، شکاف در راس هرم قدرت آمریکا، پایان عصر ترورهای کلاسیک.

و بالاخره در بخش اسناد جنگ ایران و عراق به مباحثی همچون بررسی چند سند درباره هجوم ارتش عراق به ایران و همچنین؛ جنگ به روایت فرماندهان شهید اشاره شده است.