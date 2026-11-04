یادداشت مهمان_دکتر فاطمه محمدی، جامعه‌شناس و سیاست‌پژوه حوزه اجتماعی؛ تغییرات هویتی دختران ایرانی را نمی‌توان صرفاً در تغییر پوشش، سبک آرایش، الگوهای مصرف یا شیوه حضور آنان در جامعه خلاصه کرد. آنچه امروز در بخشی از جامعه دختران و زنان جوان ایران مشاهده می‌شود، لایه‌های عمیق‌تری از تحولات اجتماعی را دربرمی‌گیرد که با مفاهیمی همچون فردیت، تعلق، اصالت، پذیرش اجتماعی و بازتعریف جایگاه زن در جامعه پیوند خورده است. در واقع، آنچه در ظاهر به‌صورت تغییر سبک زندگی نمایان می‌شود، می‌تواند نشانه‌ای از تحولی گسترده‌تر در شیوه فهم فرد از خود و نسبت او با خانواده، فرهنگ و ساختارهای اجتماعی باشد. از این منظر، پرسش اساسی آن نیست که چرا دختران امروز متفاوت از نسل‌های گذشته لباس می‌پوشند یا رفتار می‌کنند؛ بلکه باید پرسید چه عواملی آنان را به بازاندیشی درباره هویت خود سوق داده و این بازتعریف تا چه اندازه حاصل انتخاب آگاهانه و تا چه میزان تحت تأثیر فشارهای جدید اجتماعی و فرهنگی است؟

هویت در گذشته تا حد زیادی در چارچوب نهادهای تثبیت‌شده اجتماعی معنا می‌یافت. خانواده، مذهب، سنت‌های فرهنگی و الگوهای پذیرفته‌شده اجتماعی، نقش مهمی در تعریف جایگاه افراد و انتظارات رفتاری از آنان داشتند. در چنین ساختاری، بخش قابل‌توجهی از هویت فرد پیش از ورود فعالانه او به عرصه اجتماعی شکل می‌گرفت و مسیرهای نسبتاً مشخصی برای ایفای نقش‌های فردی و خانوادگی وجود داشت. بااین‌حال، گسترش آموزش، توسعه ارتباطات، تحولات اقتصادی، افزایش دسترسی به رسانه‌ها و مواجهه گسترده با فرهنگ‌های گوناگون، شرایطی ایجاد کرده که در آن هویت بیش از گذشته در معرض پرسش، مقایسه و بازتعریف قرار گرفته است. این تحول به معنای از میان رفتن کامل ارزش‌های گذشته نیست، بلکه نشان‌دهنده تغییر در نحوه مواجهه نسل جدید با ارزش‌های به‌ارث‌رسیده است.

از منظر جامعه‌شناسی، یکی از مهم‌ترین ابعاد این تحول را می‌توان در رابطه میان «ساختار» و «کنشگری» جست‌وجو کرد. ساختارهای اجتماعی مجموعه‌ای از قواعد، هنجارها و انتظارات را پیش روی افراد قرار می‌دهند، درحالی‌که کنشگران اجتماعی همواره می‌کوشند در محدوده فرصت‌ها و محدودیت‌های موجود، تصمیم‌ها و انتخاب‌های خود را شکل دهند. دختران جوان نیز در چنین موقعیتی قرار دارند. آنان از یک‌سو با انتظارات خانوادگی، معیارهای فرهنگی و قواعد اجتماعی مواجه‌اند و از سوی دیگر، در پی تعریف تصویری شخصی از هویت، توانایی‌ها، ارزش‌ها و آینده خود هستند. کشمکش میان این دو عرصه، الزاماً به معنای تقابل آشکار با خانواده یا سنت نیست؛ بلکه گاهی در انتخاب‌های ساده روزمره، نوع ارتباطات، شیوه حضور اجتماعی و حتی نحوه بیان عقاید و احساسات آشکار می‌شود.

در این چارچوب، مفهوم «مقاومت روزمره» می‌تواند به فهم بخشی از تغییرات رفتاری نسل جدید کمک کند. مقاومت روزمره لزوماً به معنای اعتراض سیاسی یا مخالفت آشکار با ساختارهای اجتماعی نیست، بلکه ممکن است در قالب تغییر تدریجی عادت‌ها، بازنگری در نقش‌های پذیرفته‌شده یا تلاش برای ایجاد فضای شخصی در زندگی بروز کند. برای مثال، انتخاب سبک متفاوتی از پوشش، تغییر در الگوی ارتباطات اجتماعی یا تمایل به استقلال بیشتر در تصمیم‌گیری می‌تواند برای برخی دختران واجد معنایی فراتر از یک رفتار فردی باشد. چنین انتخاب‌هایی گاهی به ابزاری برای اعلام حضور و نشان‌دادن تمایز فرد از الگوهای پیشین تبدیل می‌شوند. بااین‌حال، نباید هر تفاوت رفتاری را الزاماً نوعی مقاومت یا مخالفت با ارزش‌های فرهنگی تفسیر کرد؛ زیرا انگیزه‌ها و معانی رفتار افراد می‌تواند بسیار متنوع باشد.

در میان عوامل مؤثر بر این تغییرات، فضای مجازی جایگاهی تعیین‌کننده یافته است. شبکه‌های اجتماعی دیگر صرفاً ابزار ارتباط یا سرگرمی نیستند، بلکه به محیط‌هایی برای نمایش، آزمون و بازسازی هویت تبدیل شده‌اند. دختران جوان در این فضا با الگوهای متنوعی از زندگی، زیبایی، موفقیت، استقلال و روابط انسانی مواجه می‌شوند؛ الگوهایی که ممکن است با تجربه روزمره آنان تفاوت قابل‌توجهی داشته باشند. فضای دیجیتال برای برخی افراد امکان تجربه شکل‌هایی از خودابرازی را فراهم می‌کند که در محیط واقعی کمتر در دسترس است. در نتیجه، فرد می‌تواند تصویری از خود ارائه دهد که با انتظارات محیط خانوادگی یا اجتماعی او متفاوت باشد.

این وضعیت را می‌توان نوعی «آزمایشگاه هویت» دانست؛ فضایی که در آن فرد پیش از تثبیت یک انتخاب در زندگی واقعی، امکان تجربه و بازنمایی آن را در محیط مجازی پیدا می‌کند. بااین‌حال، چنین امکانی همواره بدون پیامد نیست. فاصله میان هویت دیجیتال و هویت اجتماعی ممکن است فرد را با نوعی دوگانگی مواجه کند؛ به‌گونه‌ای که در محیط خانوادگی مطابق مجموعه‌ای از انتظارات رفتار کند، اما در فضای مجازی تصویری متفاوت از خود به نمایش بگذارد. اگر این فاصله با احساس اجبار، ترس از قضاوت یا نگرانی از طرد اجتماعی همراه شود، می‌تواند فشار روانی ایجاد کند. در مقابل، برای برخی افراد نیز تعدد شیوه‌های ابراز هویت، بخشی طبیعی از حضور در محیط‌های اجتماعی متفاوت است.

نکته مهم آن است که فضای مجازی، برخلاف تصور رایج، صرفاً محیطی برای رهایی از محدودیت‌های اجتماعی نیست. این فضا در کنار فرصت‌های تازه، قواعد و فشارهای مخصوص به خود را نیز تولید می‌کند. الگوریتم‌های رسانه‌ای، فرهنگ مقایسه، رقابت برای جلب توجه و تمایل به دریافت تأیید اجتماعی، می‌توانند الگوهایی تازه از همنوایی ایجاد کنند. دختری که می‌کوشد از یک الگوی ازپیش‌تعیین‌شده فاصله بگیرد، ممکن است ناخواسته تحت تأثیر الگوی دیگری قرار گیرد که این‌بار نه از سوی خانواده یا سنت، بلکه از طریق رسانه‌ها، چهره‌های مشهور و جریان‌های غالب فرهنگی عرضه می‌شود. بنابراین، افزایش امکان انتخاب لزوماً به معنای افزایش استقلال هویتی نیست.

در همین زمینه، مصرف‌گرایی نمادین یکی دیگر از ابعاد قابل‌توجه تغییرات هویتی است. در جامعه مصرفی، کالاها و شیوه استفاده از آن‌ها تنها کارکرد اقتصادی یا کاربردی ندارند، بلکه به نشانه‌هایی برای نمایش جایگاه اجتماعی، سلیقه، تعلق فرهنگی و حتی نگرش فرد تبدیل می‌شوند. انتخاب برند خاص، سبک پوشش متفاوت، نوع آرایش و شیوه ثبت و انتشار تصاویر شخصی ممکن است حامل پیام‌هایی درباره هویت فرد باشد. در چنین شرایطی، ظاهر از یک ویژگی فردی فراتر می‌رود و گاهی نقش بیانیه‌ای اجتماعی پیدا می‌کند؛ بیانیه‌ای که فرد از طریق آن می‌کوشد تفاوت خود را با دیگران نشان دهد.

اما این روند پرسشی بنیادی را پیش می‌کشد: آیا مصرف نمادین واقعاً به شکل‌گیری هویتی مستقل منجر می‌شود یا تنها وابستگی فرد را از یک مجموعه هنجار به مجموعه‌ای دیگر منتقل می‌کند؟ هنگامی که ارزش اجتماعی افراد بر اساس میزان انطباق آنان با الگوهای زیبایی، توان خرید یا سبک زندگی نمایش‌داده‌شده در رسانه‌ها سنجیده شود، هویت به‌تدریج در معرض کالایی‌شدن قرار می‌گیرد. در این وضعیت، فرد ممکن است برای اثبات متفاوت‌بودن، ناچار به پیروی از همان الگوهایی شود که میلیون‌ها نفر دیگر نیز در حال بازتولید آن هستند. از همین رو، آنچه در ظاهر انتخابی کاملاً شخصی به نظر می‌رسد، ممکن است در سطحی عمیق‌تر تحت تأثیر سازوکارهای فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته باشد.

یکی از پیامدهای این وضعیت، تشدید کشمکش میان «اصالت فردی» و «پذیرش اجتماعی» است. بخشی از دختران جوان در معرض دو دسته انتظار متفاوت قرار می‌گیرند؛ از یک‌سو معیارهای فرهنگی و اخلاقی محیط اجتماعی و از سوی دیگر، الگوهای جذابیت، زیبایی و موفقیت که در فضای رسانه‌ای بازنمایی می‌شوند. فشار برای متعارف‌بودن در محیط واقعی و فشار برای ایده‌آل‌بودن در محیط دیجیتال، ممکن است فرد را در موقعیتی قرار دهد که احساس کند برای پذیرفته‌شدن باید همواره بخشی از خود را تغییر دهد. در چنین وضعیتی، مسئله صرفاً انتخاب میان سنت و مدرنیته نیست، بلکه تلاش برای دستیابی به تعادلی میان ارزش‌های شخصی، تعلق اجتماعی و انتظارات بیرونی است.

البته نباید این تعارض را به همه دختران ایرانی تعمیم داد. بخشی از دختران و زنان جوان میان باورهای دینی، ارزش‌های خانوادگی، تحصیلات، فعالیت اجتماعی و استفاده از امکانات زندگی مدرن، تعارضی بنیادین احساس نمی‌کنند و می‌کوشند این عناصر را در چارچوب هویتی منسجم با یکدیگر ترکیب کنند. همچنین خانواده و سنت همیشه در جایگاه محدودکننده ظاهر نمی‌شوند؛ در بسیاری از موارد، خانواده می‌تواند منبع حمایت روانی، هویت فرهنگی و احساس تعلق باشد. از سوی دیگر، مدرنیته و فناوری نیز الزاماً به افزایش استقلال فردی منجر نمی‌شوند و ممکن است اشکال جدیدی از فشار اجتماعی را بازتولید کنند. بنابراین، تحلیل تغییرات هویتی نیازمند پرهیز از دوگانه‌سازی ساده میان سنتِ محدودکننده و مدرنیته رهایی‌بخش است.

مسئله اساسی در این میان، کیفیت شکل‌گیری هویت است. هویت اصیل زمانی امکان ظهور بیشتری پیدا می‌کند که فرد فرصت شناخت خود، ارزیابی آگاهانه ارزش‌ها و تصمیم‌گیری مسئولانه را داشته باشد. اگر فرد صرفاً به دلیل فشار محیط خانوادگی از یک الگو پیروی کند، ممکن است فرصت تأمل درباره معنای آن را از دست بدهد. به همان اندازه، اگر انتخاب‌های او صرفاً تابع جریان‌های رسانه‌ای و استانداردهای متغیر زیبایی و محبوبیت باشد، نمی‌توان آن را الزاماً نشانه استقلال هویتی دانست. در هر دو وضعیت، خطر آن است که هویت فرد به جای شکل‌گیری بر اساس شناخت و انتخاب آگاهانه، تحت تأثیر انتظارات بیرونی تعریف شود.

از منظر سیاست‌گذاری اجتماعی، نادیده‌گرفتن این پیچیدگی می‌تواند به افزایش فاصله میان نسل‌ها و کاهش توان نهادهای فرهنگی برای گفت‌وگو با دختران جوان منجر شود. مواجهه مؤثر با تغییرات هویتی، بیش از آنکه نیازمند قضاوت شتاب‌زده درباره نمودهای ظاهری رفتار باشد، مستلزم شناخت عوامل اجتماعی، روانی و فرهنگی شکل‌دهنده آن است. خانواده، نظام آموزشی و نهادهای فرهنگی زمانی می‌توانند در تقویت هویت نسل جدید نقش مؤثری ایفا کنند که امکان گفت‌وگو، پرسشگری و مشارکت آگاهانه را فراهم آورند. انتقال ارزش‌ها نیز زمانی از پایداری بیشتری برخوردار خواهد بود که صرفاً بر انتظار تبعیت متکی نباشد، بلکه با تبیین عقلانی، تجربه زیسته و اقناع همراه شود.

در این میان، تقویت سواد رسانه‌ای اهمیت ویژه‌ای دارد. دختران جوان باید بتوانند میان واقعیت زندگی و تصاویر گزینش‌شده فضای مجازی تمایز قائل شوند و نسبت به سازوکارهای تولید الگوهای زیبایی، موفقیت و مصرف آگاهی بیشتری پیدا کنند. آموزش تفکر انتقادی، تقویت عزت‌نفس، فراهم‌کردن فرصت‌های مشارکت اجتماعی و ایجاد محیط‌های امن برای بیان دغدغه‌ها می‌تواند به شکل‌گیری هویتی متعادل‌تر کمک کند. هدف چنین رویکردی نباید تحمیل الگویی واحد از هویت زنانه باشد، بلکه باید افزایش توان فرد برای شناخت ارزش‌ها، فهم پیامدهای انتخاب و شکل‌دادن به شخصیتی مسئولیت‌پذیر و برخوردار از احساس تعلق اجتماعی باشد.

در نهایت، تغییرات هویتی دختران ایرانی را باید بخشی از تحولات گسترده‌تر جامعه ایران دانست؛ تحولاتی که در آن نسبت میان فرد و جامعه، سنت و نوگرایی، زندگی واقعی و فضای دیجیتال به‌صورت مستمر بازتعریف می‌شود. این تغییرات نه به‌تنهایی نشانه گسست از ارزش‌های گذشته‌اند و نه لزوماً بیانگر دستیابی به استقلال و آزادی هویتی. آنچه اهمیت دارد، شناخت نیروهایی است که در فرایند شکل‌گیری هویت نقش دارند و بررسی این پرسش که آیا نسل جدید در حال دستیابی به امکان انتخاب آگاهانه است یا صرفاً از یک الگوی تبعیت به الگویی دیگر منتقل می‌شود.

جامعه‌ای که می‌خواهد از اصالت فرهنگی، استحکام خانواده و در عین حال ظرفیت کنشگری نسل جدید پاسداری کند، نمی‌تواند به نشانه‌های ظاهری تغییرات بسنده کند. چنین جامعه‌ای باید زمینه‌ای فراهم آورد که دختران بتوانند بدون احساس بیگانگی با ریشه‌های فرهنگی خود و بدون وابستگی به الگوهای تحمیلی رسانه‌ای، به درکی روشن از هویت خویش دست یابند. چالش اصلی امروز، انتخاب میان هویت سنتی و هویت مدرن نیست؛ بلکه مسئله آن است که دختران ایرانی تا چه اندازه فرصت دارند «خود بودن» را نه بر اساس فشار برای پذیرفته‌شدن، بلکه بر پایه شناخت، اصالت و انتخاب آگاهانه تجربه کنند.