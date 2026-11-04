به گزارش خبرنگار مهر، حامد چگینی مسئول برگزاری برنامه «شب‌های نقد» نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت، با اشاره به اهداف برگزاری این نشست‌ها اظهار کرد: همزمانی نمایش فیلم‌ها با فرایند نقد و بررسی آثار می‌تواند به اعتلای فیلمسازی و ارتقای کیفیت جشنواره کمک کند. هدف ما این بود که در جریان برگزاری جشنواره و نمایش فیلم‌ها، از استادان و صاحبان آثار دعوت کنیم تا در همان زمان به نقد و بررسی آثار بپردازند.

وی با بیان اینکه برنامه «شب‌های نقد» در سه بخش مستند، فیلم کوتاه و فیلم بلند طراحی شده است، افزود: اجرای این برنامه‌ها بر عهده چهار نفر بود. حسام فروتن از مجریان سینمایی صداوسیما و شبکه آی‌فیلم، اجرای نشست‌ها را برعهده داشت و در هر بخش نیز از یک منتقد و صاحب‌نظر استفاده کردیم.

چگینی عنوان کرد: در بخش نقد مستند از مهدی انصاری دعوت کردیم که از مستندسازان باتجربه کشور است و در یکی دو دهه گذشته آثار ارزشمندی تولید کرده است. در بخش فیلم کوتاه نیز سعید نجاتی حضور داشت که از چهره‌های شناخته‌شده این حوزه و مدرس دانشگاه است و آثار متعددی در این عرصه ساخته است.

مسئول برگزاری برنامه شب‌های نقد جشنواره مقاومت درباره بخش فیلم بلند نیز گفت: امیرحسین بهروز منتقد و پژوهشگر سینما و مدرس دانشگاه، در این بخش حضور داشت. او با وجود سن کم، تسلط قابل توجهی بر حوزه نقد و پژوهش سینمایی دارد و به اعتقاد من از چهره‌های آینده‌دار این عرصه است. فکر می‌کنم نسل جدید منتقدان سینمایی کشور در سال‌های آینده نقش مهمی در این حوزه خواهند داشت.

وی درباره زمان برگزاری نشست‌ها توضیح داد: برنامه شب‌های نقد از ساعت ۲۱ تا ۲۲:۳۰ در سالن شماره ۱۱ پردیس ملت برگزار می‌شود. ممکن است به دلیل برخی مسائل اجرایی، زمان شروع نشست‌ها حدود ۱۰ تا ۱۵ دقیقه جابه‌جا شود، اما بازه زمانی اعلام‌شده همین ساعت است.

چگینی با اشاره به محدودیت انتخاب آثار برای نقد و بررسی عنوان کرد: در بخش مستند، آثاری که در طول روز به نمایش درمی‌آیند، توسط مهدی انصاری دیده و درباره آنها صحبت می‌شود. در بخش فیلم کوتاه نیز همین روند وجود دارد. البته با توجه به اینکه نمایش فیلم‌ها در سه باکس زمانی ۱۸ تا ۲۰، ۲۰ تا ۲۲ و ۲۲ تا ۲۴ انجام می‌شود، فرصت ما برای نقد و بررسی به نخستین اثری که در باکس ساعت ۱۸ تا ۲۰ به نمایش درمی‌آید، محدود است.

وی افزود: با وجود کیفیت بالای مباحث مطرح شده در این شب ها به نظرم می‌توانستیم اطلاع‌رسانی بهتری داشته باشیم تا حضور پررنگ‌تری را به‌ویژه از سوی صاحبان آثار شاهد باشیم. احساس می‌کنم در این زمینه باید تلاش بیشتری داشته باشیم.

چگینی درباره اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی برای فیلمسازان جوان نیز گفت: سینمای مقاومت در شرایط حساس سیاسی و نظامی امروز، یک نیاز جدی است. به اعتقاد من هر میزان که در این زمینه کار، سرمایه‌گذاری و رویداد فرهنگی برگزار کنیم، باز هم جای فعالیت بیشتری وجود دارد.

وی در پایان اظهار کرد: رشادت‌هایی که امروز شاهد آن هستیم باید به بهترین شکل روایت شوند. این روایت می‌تواند از طریق سینما و هنر انجام شود و جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت نیز یکی از بسترهای مناسب برای بازتاب این اتفاقات و روایت آنهاست.

نوزدهمین جشنواره بین المللی‌ فیلم مقاومت از هفتم تا چهاردهم آبان به دبیری جلال غفاری در پردیس سینمایی ملت در حال برگزاری است.