برنامه روز پایانی جشنواره فیلم کودک و نوجوان در اصفهان اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، چهارشنبه ۱۵ مهر، آخرین روز سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان در حالی در اصفهان سپری می‌شود که بخش قابل توجهی از برنامه‌های این روز به نمایش آثار رقابتی و فیلم‌های بلند داستانی اختصاص یافته و در کنار اکران‌ها، نشست هم‌اندیشی دبیر جشنواره با فیلمسازان نوجوان و چند نشست رسانه‌ای نیز در دستور کار قرار گرفته است.

در نخستین برنامه‌های امروز، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی شماره ۳ در سالن سینما برگزار شد و فیلم سینمایی عروس چشمه به کارگردانی فریدون نجفی در سالن بلاک‌باکس روی پرده رفت. همزمان فیلم بین‌المللی نه یک قهرمان ساخته ریما داس نیز در سالن نشست‌های علمی به نمایش درآمد.

در ادامه و از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰، فیلم سینمایی شوتینگا به کارگردانی آرش معیریان در سالن سینما اکران شد و چهارمین نوبت مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن بلاک‌باکس برگزار شد. در همین بازه زمانی، نشست هم‌اندیشی دبیر جشنواره با فیلمسازان نوجوان نیز برگزار شد.

از ساعت ۱۴:۳۰، برنامه‌های پایانی روز با تمرکز بیشتری بر آثار بخش مسابقه بلند داستانی ادامه پیدا می‌کند؛ بر این اساس فیلم کاکالوتی به کارگردانی امیراطهر سهیلی برای داوران کودک در سالن اصلی نمایش داده می‌شود و عروس چشمه نیز در دو نوبت جداگانه برای داوران نوجوان پسر و دختر در سالن سینما و سالن بلاک‌باکس روی پرده خواهد رفت. همزمان چهارمین نوبت مسابقه فیلم‌های مستند در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

کاکالوتی در بخش کودک جشنواره قرار دارد و روایت آن درباره ستاره‌ای است که برای نجات برادرش وارد جهانی ناشناخته و خطرناک می‌شود؛ جهانی خیال‌پردازانه که در آن عناصر طبیعت و موجودات پیرامون کودک، بخشی از منطق روایی فیلم را شکل می‌دهند. این اثر تازه امیراطهر سهیلی تلاش می‌کند ماجراجویی کودکانه را با فضایی فانتزی و متفاوت پیوند بزند. عروس چشمه نیز در بخش نوجوان رقابت می‌کند و داستان آن در بستری رازآلود و در دل خشکسالی شکل می‌گیرد؛ جایی که تقابل یک زن جوان و یک نوجوان در جست‌وجوی حقیقتی پنهان، هسته اصلی روایت را شکل می‌دهد.

شوتینگا، دیگر فیلم بخش کودک جشنواره، اثری فانتزی و موزیکال به کارگردانی آرش معیریان است که ماجرای سفر گروهی از دوستان به جزیره‌ای اسرارآمیز برای یافتن گیاهی کمیاب و نجات پریناز را روایت می‌کند؛ سفری که با باتلاق، تمساح‌ها و موقعیت‌های ماجراجویانه همراه می‌شود. پلک پریشان پروانه ساخته رهبر قنبری نیز در بخش نوجوان قرار دارد و داستان یک استاد دانشگاه و همسرش را در روزهای جنگ و درگیری دنبال می‌کند؛ خانواده‌ای که با پیدا شدن کودکی در میان آوار حملات موشکی، درگیر جست‌وجوی هویت و سرنوشت او می‌شوند و مفاهیمی مانند جوانمردی، امانت‌داری، گذشت و ایثار در مسیر روایت آن پررنگ است.

پس از پایان اکران‌های ویژه داوران، از ساعت ۱۶ تا ۱۷ نشست رسانه‌ای فیلم کاکالوتی در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم عروس چشمه در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد تا عوامل این دو اثر درباره تولید و حضور آنها در جشنواره با اصحاب رسانه گفت‌وگو کنند.

در ادامه برنامه روز پایانی، از ساعت ۱۷ تا ۱۸ فیلم شوتینگا برای داوران کودک در سالن سینما اکران می‌شود و فیلم پلک پریشان پروانه نیز در دو نوبت برای داوران نوجوان پسر و دختر در سالن سینما و سالن بلاک‌باکس روی پرده خواهد رفت.

همچنین در همین بازه زمانی، کارگاه تخصصی خلق شخصیت‌های ماندگار در سینمای کودک با تدریس ایرج طهماسب در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود؛ کارگاهی که یکی از برنامه‌های آموزشی روز پایانی جشنواره و مرتبط با یکی از مهم‌ترین عناصر فیلمنامه‌نویسی و روایت در سینمای کودک و نوجوان است.

در پایان برنامه‌های روز چهارشنبه، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹ نشست رسانه‌ای فیلم شوتینگا در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم پلک پریشان پروانه در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد تا پرونده اکران‌ها و نشست‌های رسانه‌ای آثار این روز در آستانه پایان سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان بسته شود.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ مهر در اصفهان آغاز شده و چهارشنبه ۱۵ مهر به کار خود پایان می‌دهد.