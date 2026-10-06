به گزارش خبرنگار مهر، سومین روز سی و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از صبح امروز در سالن اجلاس اصفهان آغاز شد و برنامه‌های این رویداد سینمایی در بخش‌های مختلف، طیف متنوعی از اکران‌های رقابتی، نمایش‌های ویژه و نشست‌های تخصصی را دربرمی‌گیرد.

در برنامه صبح امروز، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰، بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی شماره یک در سالن سینما برگزار شد. همزمان فیلم سینمایی گرگی خان ساخته ساسان قجر به صورت ویژه برای نابینایان در سالن بلک‌باکس به نمایش درآمد و فیلم بین‌المللی بازگشت دوست وحشی نیز در سالن نشست‌های علمی اکران شد.

از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰ نیز فیلم سینمایی عموی بچه‌ها ساخته احمد درویشعلی‌پور در سالن سینما روی پرده رفت و بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی شماره دو در سالن بلک‌باکس برگزار شد. همچنین نشست هم‌اندیشی دبیر جشنواره با فیلمسازان کودک در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶، فیلم عموی بچه‌ها به صورت ویژه برای داوران کودک در سالن اصلی اکران خواهد شد. همزمان، ورکانا ساخته سیدمیثم سجادی برای داوران نوجوان پسر در سالن سینما و برای داوران نوجوان دختر در سالن بلک‌باکس نمایش داده می‌شود و مسابقه فیلم مستند شماره سه نیز در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

در ادامه برنامه‌های روز سوم، از ساعت ۱۶ تا ۱۷، نشست رسانه‌ای فیلم عموی بچه‌ها در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم ورکانا در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

از ساعت ۱۷ تا ۱۸ نیز گرگی خان برای داوران کودک در سالن سینما روی پرده می‌رود و عموی بچه‌ها به صورت ویژه برای داوران نوجوان پسر در سالن سینما و داوران نوجوان دختر در سالن بلک‌باکس نمایش داده خواهد شد. در همین بازه زمانی، کارگاه تخصصی کارگردانی برای سینمای کودک و نوجوان در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

آخرین بخش برنامه‌های اعلام‌شده برای سالن اجلاس اصفهان در روز سوم جشنواره، از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹ برگزار می‌شود و طی آن نشست رسانه‌ای فیلم گرگی خان در سالن نشست‌های رسانه‌ای و نشست رسانه‌ای فیلم عموی بچه‌ها در سالن نشست‌های علمی برگزار خواهد شد.

دو فیلم شاخص روز سوم

عموی بچه‌ها به کارگردانی احمد درویشعلی‌پور و تهیه‌کنندگی علی قائم‌مقامی، از آثار بخش مسابقه کودک و نوجوان جشنواره است و از تولیدات بنیاد سینمایی فارابی به شمار می‌رود. این فیلم با حضور بازیگرانی از جمله داریوش فرضیایی، نعیمه نظام‌دوست، هومن برق‌نورد، ایمان صفا، رامین ناصرنصیر و نادر سلیمانی ساخته شده و نخستین تجربه سینمایی داریوش فرضیایی در این قالب محسوب می‌شود. این اثر در فضایی فانتزی و کمدی شکل گرفته و براساس برشی از زندگی داریوش فرضیایی ساخته شده است؛ موضوعی که حضور آن را در جشنواره برای مخاطبان کودک و خانواده قابل توجه کرده است.

در سوی دیگر، گرگی خان به کارگردانی ساسان قجر و تهیه‌کنندگی مقصود جباری در بخش کودک مسابقه بلند داستانی جشنواره حضور دارد. این اثر در برنامه روز سوم چند نوبت اکران خواهد داشت و علاوه بر نمایش عمومی، برای داوران کودک نیز به صورت ویژه روی پرده می‌رود. همچنین ورکانا به کارگردانی سیدمیثم سجادی در بخش نوجوان جشنواره قرار گرفته و از جمله آثار پویانمایی این بخش است که با استفاده از هوش مصنوعی تولید شده و در روز سوم برای داوران نوجوان دختر و پسر به صورت جداگانه نمایش داده خواهد شد.

به این ترتیب، سومین روز جشنواره علاوه بر تداوم رقابت آثار در بخش‌های مختلف، با اختصاص نوبت‌های ویژه به داوران کودک و نوجوان، فرصت ارزیابی آثار از سوی مخاطبان اصلی جشنواره را فراهم می‌کند و نشست‌های رسانه‌ای و تخصصی نیز زمینه گفت‌وگو درباره فیلم‌های حاضر در این دوره را دنبال خواهد کرد.