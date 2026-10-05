به گزارش خبرنگار مهر، دومین روز سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان امروز دوشنبه ۱۳ مهرماه در سالن اجلاس اصفهان، با برگزاری مجموعه‌ای از اکران‌های رقابتی، نمایش آثار ایرانی و بین‌المللی، نشست‌های رسانه‌ای و تخصصی و برنامه‌های ویژه داوران کودک و نوجوان دنبال می‌شود.

بر اساس برنامه روز دوم، از ساعت ۱۰ تا ۱۱:۳۰ صبح، مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن سینما برگزار شد و همزمان انیمیشن نگهبانان خورشید ساخته عماد رحمانی و مهرداد محرابی در سانس ویژه نابینایان در سالن بلاک‌باکس روی پرده رفت. همچنین فیلم بین‌المللی مامبوجامبو در سالن نشست‌های علمی به نمایش درآمد.

از ساعت ۱۲ تا ۱۳:۳۰، فیلم من جا سوزنی نیستم به کارگردانی منوچهر هادی در سالن سینما اکران می‌شود و چهارمین مجموعه مسابقه فیلم‌های کوتاه و پویانمایی در سالن بلاک‌باکس روی پرده خواهد رفت. در همین بازه زمانی، نشست هم‌اندیشی دبیر جشنواره با فیلمسازان کوتاه و مستند نیز در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود؛ نشستی که می‌تواند فرصتی برای طرح دیدگاه‌های فیلمسازان درباره وضعیت تولید و حضور آثار کوتاه و مستند در جشنواره باشد.

در ادامه برنامه، از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۶، نگهبانان خورشید برای داوران کودک در سالن اصلی اکران می‌شود و فیلم نور ساخته علی سراهنگ در دو سانس ویژه داوران نوجوان پسر و دختر در سالن سینما و سالن بلاک‌باکس نمایش خواهد داشت. همزمان، دومین نوبت مسابقه فیلم‌های مستند در سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شود.

از ساعت ۱۶ تا ۱۷ نیز نشست‌های رسانه‌ای دو فیلم نگهبانان خورشید و نور برگزار خواهد شد که به ترتیب در سالن نشست‌های رسانه‌ای و سالن نشست‌های علمی برنامه‌ریزی شده‌اند. در ادامه، از ساعت ۱۷ تا ۱۸، من جا سوزنی نیستم برای داوران کودک و دو تفنگدار ساخته مهدی شفیعی برای داوران نوجوان دختر و پسر اکران می‌شوند. همچنین کارگاه تخصصی هوش مصنوعی در عصر تولید در همین بازه زمانی برگزار خواهد شد.

برنامه‌های روز دوم جشنواره از ساعت ۱۸:۳۰ تا ۱۹ با برگزاری نشست‌های رسانه‌ای من جا سوزنی نیستم و دو تفنگدار ادامه پیدا می‌کند؛ نشست‌هایی که به ترتیب در سالن نشست‌های رسانه‌ای و سالن نشست‌های علمی برگزار می‌شوند و زمینه طرح پرسش‌های تخصصی درباره این دو اثر حاضر در بخش مسابقه بلند داستانی را فراهم می‌کنند.

در میان آثار شاخص برنامه روز دوم، نگهبانان خورشید به کارگردانی عماد رحمانی و مهرداد محرابی، یک انیمیشن فانتزی ماجراجویانه با پس‌زمینه ایران معاصر است که داستان دو پسر ۱۰ ساله را دنبال می‌کند؛ کودکانی که در یک منطقه باستانی با سارقان آثار تاریخی مواجه می‌شوند و در پی بیدار شدن یک نگهبان افسانه‌ای، وارد ماجرایی برای بازپس‌گیری اثر ربوده‌شده می‌شوند. این اثر در بخش کودک جشنواره حضور دارد.

من جا سوزنی نیستم به کارگردانی منوچهر هادی نیز در بخش کودک جشنواره قرار دارد و داستان آن حول یک کارگاه خیاطی قدیمی و تلاش اعضای یک خانواده برای احیای آن شکل می‌گیرد؛ فیلم از تعطیلی کارگاه و فشارهای اقتصادی آغاز می‌شود و تقابل بر سر حفظ این فضای قدیمی، محور بخش مهمی از روایت را تشکیل می‌دهد. نور به کارگردانی علی سراهنگ و دو تفنگدار به کارگردانی مهدی شفیعی نیز در بخش نوجوان جشنواره حضور دارند و در برنامه روز دوم در کانون توجه داوران نوجوان قرار گرفته‌اند.

سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۶ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود و در دومین روز فعالیت خود، علاوه بر نمایش آثار رقابتی، بخش قابل توجهی از برنامه‌ها را به تعامل فیلمسازان با داوران کودک و نوجوان، نشست‌های رسانه‌ای و گفت‌وگوهای تخصصی اختصاص داده است.