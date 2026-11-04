به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه تهران ، غلامرضا غفاری رئیس و سیدپویا رسولی نژاد معاون دانشجویی و دانشکده فرهنگی علوم اجتماعی، با حضور در بیمارستان امام خمینی با شاهین شکوهی دانشجوی دوره دکتری این دانشکده ملاقات و گفتگو کردند. خوب حال عمومی ایشان مساعد است .

در این ملاقات، یک تن از دانشجویان همکلاسی آقای شکوهی در دوره دکتری و یکی از اعضای شورای صنفی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی نیز حضور داشتند.

مسئولین و دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در این ملاقات که در روز دوشنبه مورخ ۱۱ آبان ۱۴۰۵ انجام شد، در جریان روند درمانی آقای شکوهی قرار گرفت و ضمن پیگیری و گفتگو در رابطه با مسائل دانشجویی و آموزشی برای آرزوی سلامتی و بازگشت به دانشکده نمودند.