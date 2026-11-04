به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «مائو نینگ» سخنگوی وزارت امور خارجه چین با اشاره به نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا اعلام کرد که این انتخابات موضوع داخلی این کشور است و پکن پس از برگزاری آن، آماده تقویت تعامل و گسترش همکاری با واشنگتن است.

وی تأکید کرد: چین خواهان برقراری روابط سازنده با آمریکا بر پایه احترام متقابل، عدالت و برابری است.

سخنگوی وزارت امور خارجه چین همچنین درباره احتمال برگزاری نشست سه‌جانبه میان رؤسای جمهور چین، روسیه و آمریکا در حاشیه اجلاس همکاری اقتصادی آسیا و اقیانوسیه (اپک) در شهر شنژن گفت که پکن در این زمینه با مسکو و واشنگتن در تماس است.

این اظهارات در شرایطی مطرح می‌شود که احتمال دیدار سه‌جانبه شی جین‌پینگ، ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در حاشیه اجلاس اپک مطرح شده است؛ نشستی که قرار است در روزهای ۱۸ و ۱۹ نوامبر ۲۰۲۶ (۲۷ و ۲۸ آبان ۱۴۰۵) در شنژن چین برگزار شود.