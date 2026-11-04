به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه ایندیپندنت، اندی برنهام نخست‌ وزیر انگلیس اعلام کرد که پس از مشخص شدن نتایج انتخابات میان‌ دوره‌ای در آمریکا، اکنون فرصتی برای جهان فراهم شده تا بر حل‌وفصل جنگ علیه ایران و کاهش هزینه‌ های زندگی تمرکز کند.

نخست‌ وزیر انگلیس در این باره گفت: به نظر من، این همان پیامی است که رأی‌ دهندگان در آمریکا اعلام کردند.

اندی برنهام گفت که رأی‌ دهندگان آمریکایی (با رأی علیه جمهوریخواهان و هم حزبی های دونالد ترامپ) پیامی فرستادند مبنی بر اینکه می‌ خواهند «شاهد همبستگی جهانی و تمرکز بر مسائلی باشند که برای مردم اهمیت دارد.»

به گزارش ایندیپندنت، دونالد ترامپ پس از وقوع یک «سونامی آبی» که طی آن دموکرات‌ ها کنترل هم‌ زمان مجلس سنا و مجلس نمایندگان را به دست گرفتند، در وضعیتی تحقیرآمیز قرار گرفت؛ چرا که رأی‌ دهندگان در پایگاه‌ های سنتی محافظه‌کاران نیز از حزب جمهوری‌خواه رئیس‌جمهور روی‌گردان شدند.