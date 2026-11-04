به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «سرگئی ریابکوف» معاون وزیر امور خارجه روسیه در اظهاراتی درباره نتایج انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره آمریکا گفت که رویکرد اصلی حزب دموکرات در روابط با مسکو همچنان بسیار منفی است و در این زمینه اتفاق تازه‌ای رخ نداده است.

وی تأکید کرد که مسکو فارغ از تحولات سیاسی و انتخاباتی در کشورهای دیگر، مسیر مشخص خود را در سیاست خارجی دنبال می‌کند.

ریابکوف تصریح کرد که این رویکرد در موضوعات مختلف، از جمله تلاش‌ها برای حل‌وفصل بحران اوکراین نیز ادامه دارد و سیاست روسیه به نتایج انتخابات یا تغییرات سیاسی در کشورهای دیگر وابسته نیست.

انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا روز سه‌شنبه ۱۲ آبان ۱۴۰۵ (۳ نوامبر ۲۰۲۶) برگزار شد و دموکرات‌ها در رقابت‌های کنگره به پیروزی دست یافتند. نتایج این انتخابات می‌تواند بر روند قانون‌گذاری و تعامل دولت دونالد ترامپ با کنگره در دو سال پایانی دوره ریاست‌جمهوری او تأثیر بگذارد.