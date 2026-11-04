به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میکائیل محمدپور پیش از ظهر چهارشنبه در سخنرانی مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان این شهرستان با اشاره به حضور نظامیان آمریکایی در منطقه اظهار کرد: مطالبه ما پایان حضور نیروهای آمریکایی در منطقه است و تا تحقق این خواسته، فریاد استکبارستیزی ملت ایران خاموش نخواهد شد.

وی با اشاره به مواضع رهبر معظم انقلاب درباره آینده رژیم صهیونیستی افزود: ملت ایران در مسیر مقابله با استکبار و دفاع از مظلومان ایستاده است و روزی فرا خواهد رسید که منطقه از حضور قدرت‌های مداخله‌گر و حامیان جنایتکاران پاک شود.

حجت‌الاسلام محمدپور با اشاره به جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه و ایران تصریح کرد: کودک‌کشان و عاملان شهادت دانش‌آموزان و کودکان، باید در برابر اقدامات خود پاسخگو باشند.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی بابلسر با اشاره به تقارن روز دانش‌آموز با راهپیمایی ۱۳ آبان خاطرنشان کرد: امروز در حالی یاد و خاطره دانش‌آموزان را گرامی می‌داریم که شماری از دانش‌آموزان شهید کشور در گلزارهای شهدا آرام گرفته‌اند؛ دانش‌آموزانی که می‌توانستند در کنار هم‌نسلان خود در این مراسم حضور داشته باشند، اما قربانی جنایات دشمنان شدند.

وی با تاکید بر تداوم ایستادگی در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، ابراز امیدواری کرد روز نابودی رژیم صهیونیستی و پایان جنایات آن در منطقه فرا برسد.